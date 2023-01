El Dr. Sotillo Hidalgo explica en su libro que a más de la mitad de la población fumadora le gustaría dejar de fumar. Una de cada tres personas fumadoras lo ha intentado, y solo ha tenido éxito en su empeño el 5%.

Tercera semana de 2023, ¿por qué sigo fumando? ¿No queremos o no podemos dejar de fumar? No soy fumador, pero he comprado su libro Dejar de fumar es fácil para hacer esta entrevista. Lo he encontrado muy pragmático...

...No pretendo que el libro sustituya a ningún terapeuta, pero si por sí solo es capaz de que deje de fumar un 20% más, bienvenido es.

A pesar de esta y otras guías, de las recomendaciones sanitarias, de las prohibiciones..., ¿Resulta tan difícil dejar de fumar?

Es algo complejo donde inciden variables más allá de dar una calada al cigarro. El acto de fumar se encuadra en una dimensión conductual, que une al fumador con el hábito, en muchos casos desde hace décadas. Fumar forma parte de una forma de presentarnos ante los demás y ante nosotros mismos. A todo esto hay que sumar la nicotina como un elemento adictivo, y otras sustancias aditivas que lleva el pitillo.

Yo creía que había caído este valor de proyección social asignado al fumar.

No. Cada grupo de edad o cada género le da un valor. Algunos líderes juveniles fuman porque se creen más transgresores. Y el resto del grupo, por mimetismo con el líder, termina fumando. Las mujeres porque lo unen a un concepto de liberación, de empoderamiento...

¿Cuál es el perfil del fumador que quiere dejar de fumar?

Hay una doble población, un perfil de mujer de 50 años con hijos mayores no adolescentes; y hay otro perfil de varón de 30 años y con hijos.

¿Todo el mundo puede dejar de fumar?

Si, todo el mundo. Solo hace falta querer, tener una buena motivación personal. Los motivos universales no valen para todos. Cada persona debe tener el suyo. Tampoco sirve eso de lo dejo por mis hijos. Hay que ponerle nombre y apellidos a cada motivo. Y romper los vínculos de conducta asociados al consumo del tabaco.

¿El Dr. Ricardo Sotillo ha sido fumador?

Fui fumador, aunque tenía mala conciencia por fumar y me frenaba.

¿Por qué lo dejó?

Porque necesitaba mi voz como instrumento de trabajo. Lo dejé sin mucho esfuerzo, pero con mucha motivación.