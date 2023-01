VSR, el virus de la «tripledemia» en los bebés

De hecho, un estudio publicado en mayo del año pasado en The Lancet confirmó que el virus respiratorio sincitial fue responsable en 2019 de más de 100.000 muertes en el mundo en niños menores de cinco años y el 97 % de los fallecimientos se produjo en países de ingresos bajos y medios.

La actividad del VSR normalmente alcanza su punto máximo en los meses de invierno, con un patrón variable en el trópico. Sin embargo, en esta temporada invernal el número de hospitalizaciones de menores ha sido mayor.

Vicari mencionó los datos más recientes de la OPS, correspondientes a la semana epidemiológica del 27 de diciembre de 2022, los cuales indican que en América del Norte se mantiene alta la actividad del virus sincitial, pero con una tendencia a la baja.

En el Caribe, las islas de Martinica y Guadalupe reportaron aumentos del VSR; en América Central se elevaron los casos en Guatemala, mientras que en Panamá bajaron; y en Brasil y Chile continuó una actividad creciente del virus.

Esta alza se ha vinculado con un fenómeno pospandémico conocido como “deuda inmunológica”, ya que por la covid-19 los niños permanecieron en casa y limitaron su interacción social, lo que también condujo a que no estuvieran expuestos a otros virus y no desarrollaran las defensas respectivas.

Al respecto, el doctor Rubén Ruiz Santa Cruz, de la Asociación Latinoamericana de Pediatría (Alape) y expresidente de la Asociación Pediátrica de Guatemala, explicó a Efe que la alarma se disparó en la región debido a la alta ocupación en los hospitales, por un alza de casos en EE.UU. y en Suramérica que no se había visto durante la pandemia.

«Las teorías apuntan a una brecha inmunitaria porque si un niño no ha estado expuesto al virus, su sistema inmune, obviamente, no responderá a algo con lo que no ha tenido contacto», añade este pediatra intensivista.