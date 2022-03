15 años de cárcel por asesinar a golpes a una mujer en Torreblanca

El jurado también consideró probado que el acusado hizo uso sin su autorización de la tarjeta de crédito de la fallecida, efectuando una compra en Amazon por importe de 68,98 euros, lo que constituye el delito leve de estafa por el que también ha sido condenado. El jurado, además, consideró probadas las amenazas del investigado a dos de los inquilinos y las lesiones causadas a uno de ellos tras agredirle con una correa, mientras que no vio probado que agrediera a otra de las inquilinas.

En la sentencia, contra la que cabe interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la Audiencia condena además al acusado a indemnizar con un total de 180.000 euros a los seis hijos de la fallecida, con los que, además, no podrá comunicarse durante un plazo de 20 años, una prohibición que se cumplirá de forma simultánea con la pena de prisión impuesta, según informa el TSJA.

"Las circunstancias en las que se llevó a efecto la muerte" de la mujer, "en las que destaca una brutalidad desmedida frente a una persona desvalida, han puesto de manifiesto una conducta asocial que precisa ser corregida con un tratamiento penitenciario continuado y suficiente para tratar de revertir la misma", argumenta la Audiencia en la sentencia, en la que impone al acusado la prohibición de comunicarse con los seis hijos de la fallecida durante 20 años.

No obstante, rechaza la petición realizada por la acusación particular en cuanto a que se impusiera al condenado la prohibición de aproximarse y residir en las mismas poblaciones que los hijos de la víctima, pues no considera que sea una medida "efectiva" y "proporcionada" teniendo en cuenta la "dispersión territorial" de los mismos y el hecho de que la relación del acusado con la víctima fue "circunstancial", por lo que "es difícil contemplar como probable el riesgo de que pueda intentar mantener una relación de proximidad" con dichos familiares.