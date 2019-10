700 niños de Palmete se quedan sin pediatra en el barrio

La Coordinadora de Entidades de San José de Palmete y la Doctora Este , con el respaldo de numerosas entidades de la zona, ha convocado una movilización vecinal. En dicha concentración los pequeños del barrio leerán un manifiesto en el que relatarán en primera persona los problemas sanitarios que tienen. Jugar es cosa nuestra. Con nuestra salud no se juega será el lema de este escrito que igualmente se pretende difundir por las redes sociales para «concienciar a todos» de la urgencia de «un servicio de pediatría adecuado». Y es que esta carencia cuenta ya con un historial propio en Palmete. « Venimos sufriendo falta de pediatría intermitente desde hace años. En épocas, como verano, navidades, fiestas primaverales... nos lo quitan. Parece ser que en esas fechas no se pueden poner enfermos nuestros hijos. No lo entendemos», explica una de las madres afectadas y portavoz vecinal que, igualmente recuerda las condiciones que lastran la vida de estas familias.

Los padres de Palmete aseguran que el «colapso» en La Plata es tal que «desde la semana pasada solo se están atendiendo los casos de urgencia». Para ello, indican, se ha dispuesto un dudoso filtro para catalogar los historiales que van llegando al mostrador del centro. «Los propios trabajadores que están allí realizan un improvisado triaje para valorar si la pediatra desbordada puede atender a nuestros hijos».

Pero la gota que ha colmado el vaso de la paciencia llegaba hace solo unos días. Los representantes vecinales cuentan que entonces mantuvieron un encuentro con el director del Distrito Sanitario para trasladarle el problema y exigir una solución. La respuesta no solo no contentó a los padres, sino que los ha indignado aún más. «Nos reconoció abiertamente que no hay pediatras. Que la bolsa está vacía y que la Consejería no tiene pediatras para contratar. Los profesionales que van saliendo hoy en día, o bien se van a otras comunidades donde pagan más, o a los centros privados. Somos ciudadanos, que pagamos nuestros impuestos y creemos que con esto se vulnera el derecho constitucional a la sanidad de nuestros hijos, pues la alternativa que se nos da es deficitaria y no se garantiza la accesibilidad. No hay que olvidar que somos un barrio con pocos recursos y que para llevar a los niños al médico, la mayoría de las familias tenemos que coger el autobús y emplear cerca de una hora».

Ante todo esto y ante «la falta de previsión de la Delegación Provincial de Salud y Familias de enviar un pediatra a Palmete», los vecinos del barrio han decidido echarse a la calle para pedir «un pediatra para el barrio» y visualizar así ante toda la ciudad «una carencia básica» para la población infantil de esta zona de Sevilla.