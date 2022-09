Absuelto en Sevilla un hombre con 71 DVD porno tras «cambiar» los menores su declaración

"Las acusaciones, por otro lado, no interesaron la lectura de las declaraciones sumariales de los menores, que al parecer podrían haber arrojado un resultado diverso al de sus manifestaciones en el plenario", señala la sentencia, exponiendo que aunque " son múltiples las razones que pueden explicar un cambio de manifestaciones " de los chicos, como "temor a las consecuencias de una declaración incriminatoria, vergüenza o sentimiento de culpa", tal extremo no permite "afirmar la fiabilidad de unas u otras informaciones probatorias cuando hay informaciones contradictorias, tanto con declaraciones propias como con declaraciones ajenas".

Mientras la Fiscalía y las acusaciones particulares atribuían al citado varón haber mostrado supuestamente imágenes de pornografía a los menores, proponiéndoles prácticas sexuales que en algunos casos habría materializado, según su tesis; el tribunal indica que "las informaciones probatorias provenientes de los testigos directos", en este caso los chicos, que comparecieron en el juicio ya con 16 años de edad cumplidos, " no prestan respaldo a las hipótesis acusatorias en ninguna de sus posibles manifestaciones delictivas ".

"No puede negarse que la conducta del acusado genera una fuerte sospecha de ilicitud penal, pues no es habitual que una persona adulta haga entrar en su domicilio, en el que almacena pornografía, a menores de 13 años para darles regalos, pero siendo apta la sospecha para satisfacer el estándar exigible para el arranque del proceso penal, no lo es para colmar los requerimientos de una sentencia de condena", señala la Sección Tercera de la Audiencia, zanjando que en este caso las "fuentes de prueba adolecen de importantes déficit de credibilidad subjetiva".

Y es que "la presencia de material pornográfico en la vivienda de acusado, siendo compatible con tales tesis (de las acusaciones), también es reconducible a hipótesis alternativas más favorables, en el sentido de que no necesariamente implican la exhibición de dicho material a los menores, tal y como éstos manifestaron en el plenario".

Dado el caso, la Sección Tercera de la Audiencia absuelve por completo al acusado, levantando además todas las medidas cautelares que pesaban sobre él, si bien la sentencia es susceptible de recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.