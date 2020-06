Acuerdos con los vecinos para ampliar una hora más los veladores

En primer lugar, ha precisado que hasta el momento, el Ayuntamiento ha recibido, 574 peticiones del mismo número de negocios de hostelería en demanda de ampliar excepcionalmente sus terrazas de veladores frente a la reducción del número de los mismos implícita en el estado de alarma. De tales peticiones, 189 han sido aprobadas, 120 "pueden tener informe favorable" si los peticionarios se atienen a los "requerimientos" planteados, 71 han sido denegadas por "no cumplir los criterios y ser inviables" , cerca de un centenar tampoco han prosperado al no contar sus promotores con licencia reglada para la instalación de veladores y otro centenar está pendiente de resolución.

A tal efecto, el presidente de la patronal hostelera ha defendido esta propuesta recordando no sólo el impacto de las restricciones del estado de alarma en la actividad hostelera, pues en Sevilla capital aún siguen pendientes de reabrir unos 2.500 bares y restaurantes y se teme que unos 500 no vuelvan a hacerlo , según ha dicho, sino además el hecho de que para el sector comienza ahora "la temporada baja".

Lola Dávila, de su lado, ha admitido que para su plataforma, el decreto autonómico que permite a los ayuntamientos ampliar hasta las 3,00 horas de la madrugada el horario máximo de cierre de los establecimientos de hostelería y de sus terrazas de veladores, hasta el 31 de octubre, supuso "una mala sorpresa" por su incidencia en el descanso de los vecinos.

Al respecto, ha defendido la "generosidad y sensibilidad" de su colectivo para los términos del acuerdo descrito por Muñoz, demandando en paralelo a los hosteleros "la misma sensibilidad y generosidad" a la hora de aplicar los términos, por ejemplo con una "recogida no ruidosa" del mobiliario de las terrazas y con consejos a sus clientes para no elevar el volumen de las conversaciones. Así, Dávila ha llamado a aplicar "sin egoísmos" este acuerdo, insistiendo en pedir "sensibilidad" a los empresarios para con los vecinos porque "algunos" de ellos no han cumplido muchas de las directrices que pesan sobre el sector, según ha dicho.

Finalmente, Juan Carlos Cabrera ha negado que la Policía Local haya promovido cualquier "persecución" contra el sector hostelero, pues empresarios del mismos se habían quejado de un "exceso de celo" en las inspecciones policiales, saldadas con numerosas denuncias por incumplimientos de las limitaciones del estado de alarma. "La Policía Local hace su trabajo", ha defendido.