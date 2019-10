Adelante alerta de que «cualquier día va a suceder una desgracia en el Residencial Oriente»

Corría el mes de noviembre de 1998 cuando en el bloque 1 del Residencial Oriente, ubicado en la avenida de Kansas City, se declaró un incendio que afectaba a las once plantas del inmueble. Aquel día perdió la vida un anciano con discapacidad que no pudo escapar de las llamas y otras siete personas, entre ellas una mujer embarazada, resultaron heridas de gravedad. Ayer, en el mismo complejo residencial, tenía lugar un conato de incendio que afortunadamente no tuvo consecuencias personales. Este pasado verano, también en el mismo edificio, se producía un suceso de similares características y que pudo provocar una auténtica tragedia, pues los cerramientos que rodean el complejo residencial estaban cerrados en plena noche y los bomberos no podían acceder al lugar.

Daniel González Rojas, portavoz adjunto de Adelante Sevilla, se reunió recientemente en el complejo residencial ‘Oriente’ con varios vecinos que, preocupados por la situación, ya alertaban de los graves problemas de accesibilidad que presenta el inmueble para los servicios de emergencia. Por ello, el edil de Adelante Sevilla ha registrado una batería de preguntas dirigidas al gobierno municipal para que este aclare si “está garantizada la accesibilidad de los bomberos a los diferentes edificios que componen el Residencial Oriente” y si “se ha realizado alguna vez un simulacro de incendios como lleva pidiendo el vecindario desde hace años”. González Rojas también reclama información al gobierno municipal respecto a la “vía que une Kansas City con la calle Muñoz Seca” y que, pese figurar como vía de acceso público en el PGOU, “se encuentra vallada y con un uso privativo”, lo que complica una posible actuación de los servicios de emergencia.

El portavoz adjunto de Adelante Sevilla, como comprobó ‘in situ’ tras visitar el edificio, explica que “el propio diseño del Complejo Residencial Oriente, con un patio interior al que es imposible que accedan los servicios de emergencia, presenta graves problemas de seguridad que se ven agravados por los numerosos cerramientos que rodean el inmueble, por la ocupación de una vía que debería ser pública y por la falta los planes de accesibilidad para bomberos que el Pleno Municipal aprobó poner en marcha”. “Cualquier día va a suceder una desgracia en el Residencial Oriente, un complejo en el que residen miles de personas”, alertó González Rojas.

“Afortunadamente ayer no pasó nada en el Residencial Oriente, pero ya basta de tentar a la suerte”, afirma González Rojas, quien recuerda “que este mismo verano también estuvo a punto de suceder una desgracia en el mismo edificio y es urgente que el Ayuntamiento de Sevilla ponga todo de su parte para que no vuelva a suceder un episodio como el de 1998, cuando una persona perdió la vida y otras siete resultaron heridas en este mismo complejo residencial”.

El edil de Adelante reitera que “no se trata de un caso excepcional en nuestra ciudad, pues desgraciadamente hay muchos barrios en los que se han realizado cerramientos y en los que no existen planes de accesibilidad en caso de emergencias”. González Rojas denuncia “el reiterado incumplimiento por parte del gobierno de Juan Espadas de la mayor parte de las iniciativas que se aprueban en el Pleno Municipal”, aunque considera “muy grave que ni siquiera se pongan en práctica iniciativas aprobadas que, como esta, son necesarias para garantizar la seguridad de nuestros vecinos y vecinas”.