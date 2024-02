Adepa «no estaría en contra del cierre» de la Plaza de España

El presidente de la Asociación en Defensa del Patrimonio (Adepa), Joaquín Egea, ha manifestado este domingo que "no estaríamos en contra totalmente del cierre" de la Plaza de España, como ha planteado el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP) al Gobierno de España, cobrando una entrada a los turistas para poder visitarla, aunque ha recordado que el Ayuntamiento ya ingresa "cantidades ingentes" por los eventos privados que se realizan en ella desde hace años, un dinero, remarca Egea, que debería revertir en la conservación del Bien de Interés Cultural (BIC).



En declaraciones a Europa Press, Egea se pregunta "dónde va ese dinero, porque a la Plaza de España, no", al tiempo que pone el acento en la seguridad del espacio donde "hay un coche dando vueltas que no sirve para nada". Adepa ya defendió hace años un vallado para la Plaza de España y asegura ahora que "no estaríamos en contra totalmente" de ese cierre aunque, apostilla, "si se hiciera, tendría que ser de unas características especiales".

Para el presidente de Adepa, el "problema" de la Plaza de España es de "gestión", ya que el espacio y el inmueble, diseñados por el arquitecto Aníbal González para la Exposición Iberoamericana de 1929, requieren de manera "imprescindible" de una conservación para la que "no hay excusas". Ante los vándalos que de manera recurrente se ensañan con la Plaza de España (especialmente como las balaustradas de cerámica y los bancos), Joaquín Egea pide que el dinero que se ingresa por el montaje de eventos privados vaya "directamente" al mantenimiento del espacio.



El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), ha defendido este domingo el cierre de la Plaza de España y el cobro de una entrada a los turistas para así "financiar su conservación" y "mantener un servicio de vigilancia las 24 horas" del día. Además, con el cobro de una entrada a los visitantes --del que estarán exentos sevillanos de la capital y la provincia--, el Ayuntamiento quiere abrir una escuela de "restauración permanente de la Plaza de España".

En declaraciones a los medios tras adelantar ABC la propuesta que el Ayuntamiento ha trasladado al Gobierno de la Nación en forma de convenio con el que crear una "unidad de gestión" de este inmueble (Bien de Interés Cultural, BIC), José Luis Sanz ha apuntado que "estamos proyectando cerrar la Plaza de España y cobrar a los turistas para financiar su conservación y garantizar su seguridad". "Por supuesto --ha aclarado el primer edil--, el monumento seguirá siendo de libre acceso y gratis para todos los sevillanos".



El Ayuntamiento de Sevilla planteará a la Dirección General de Patrimonio del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de María Jesús Montero, un convenio de colaboración con el que crear una "unidad de gestión" para el mantenimiento y la conservación de la Plaza de España que supondría, entre otras medidas, cerrar el conjunto monumental obra de Aníbal González para la Exposición de 1929 y cobrar una entrada a los turistas.

Los empadronados en Sevilla y los nacidos en la capital y en la provincia estarían exentos de pagar. Así se recoge en el convenio confirmado por fuentes municipales a los medios de comunicación. El Ayuntamiento, titular del espacio de la plaza comprendido entre los bancos de las provincias y la balaustrada, propone crear un itinerario turístico-cultural por el interior de la Plaza de España sujeto a "una tarifa no disuasoria sustentada en un estudio comparativo" que, a su juicio, "tendría gran aceptación y una significativa capacidad para generar ingresos".



Estos ingresos, continúa el convenio adelantado por ABC, serían repartidos entre el Estado y el Ayuntamiento en un 25% y un 75%, respectivamente. En la Plaza de España hay oficinas y servicios administrativos de los que hacen uso los ciudadanos. Para ellos, el Ayuntamiento asegura que el acceso está garantizado, así como podrán entrar en el espacio los coches de caballo.

El gobierno del 'popular' José Luis Sanz apuesta por una implantación por fases. Además de la explotación del espacio abierto, el proyecto prevé dar uso a las partes de la edificación que no lo tienen actualmente o tan sólo esporádico. En este último punto, el plan del Consistorio pasa por crear dos nuevos espacios expositivos dedicados a la Exposición de 1929.