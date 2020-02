Agenda del 10 de febrero de 2020

-- 12,00 horas: En Sevilla, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, participa en la presentación del cupón especial de la ONCE para conmemorar el 40 aniversario de la Autonomía andaluza. En el Palacio de San Telmo. A las 13,30 horas, Juanma Moreno recibe al teniente general jefe de la Fuerza Terrestre, José Rodríguez García. (Sólo para gráficos). En el Palacio de San Telmo.

-- 10.00 horas: La secretaria judicial que salió por la azotea declara en el juicio de Trapero. Audiencia Nacional. Sede de San Fernando de Henares. Calle Mar Can (Madrid).

-- 10.30 horas: Entrevistas con el equipo de 'Hasta que la boda nos separe': el director, Dani de la Orden, y los actores Belén Cuesta, Alex García y Silvia Alonso.

-- 10.00 horas: Encuentro con el egiptólogo Zahi Hawass. En el Templo de Debod.

-- 11.00 horas: Presentación de la obra 'Naufragios de Álvar Núñez', dirigida por Magüi Mira. En el Teatro María Guerrero. Calle Tamayo y Baus, 4.

-- 11.00 horas: El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza presenta los resultados de la restauración y estudio técnico de La Plaza de San Marcos en Venecia (1723-24), de Canaletto. En el Thyssen. Paseo del Prado, 8.

-- 12.00 horas: Presentación de 'Into the Little Hill' de George Benjamin. En el Teatro Real, Sala Gayarre. Acceso por la puerta de la calle Felipe V.

-- 12.00 horas: La presidenta de la SGAE, Pilar, Jurado, y el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, firman un convenio para impulsar el II Concurso Internacional de Violín CullerArts. En la SGAE. Calle Fernando VI, 4.