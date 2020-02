Agenda del 13 de febrero de 2020

■ 9,00 horas: Celebración de la jornada 'Ley de Contratos del Sector Público y Compra Pública de Medicamentos y Productos Farmacéuticos'. En la Facultad de Derecho.

■ 09.15 horas: El presidente de AEB, José María Roldán, y el presidente del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, inauguran la jornada 'Spanish Capital Markets Conference' organizada por Afme y la AEB. Participan el consejero ejecutivo de BBVA, José Manuel González-Páramo, el director de riesgos de Banco Sabadell, David Vegara, y el presidente del Financial Stability Institute, Fernando Restoy, entre otros. En Novotel Madrid.

■ 12.00 horas: La vicepresidenta Tercera, ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, inagura el Encuentro Informativo: II Observatorio del Ahorro y la Inversión en España de Bestinver y el IESE, que clausura el presidente de la CNMV, Sebastián Albella. El coloquio informativo contará con José Blanco, director ejecutivo de Acento Asuntos Públicos y ex ministro de Fomento; Román Escolano, senior Advisor de Llorente y Cuenca y ex ministro de Economía, Industria y Competitividad; y Valeriano Gómez, consejero de Duro Felguera y ex ministro de Trabajo. Palacio de La Bolsa.