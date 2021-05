Álava quiere sevillanos

La pandemia del Covid19, además de contagiados, víctimas y secuelas, sólo hizo estragos en que nos quedamos en casa, dejamos de abrazarnos y besarnos y nos aislamos por imperativo del gobierno. La desescalada ahorró dinero para hacer viajes y nos reencuentra con los afectos que no sabemos por qué estaban tan lejos.

El turismo tal y como lo conocíamos no será lo mismo. No aspiramos, hasta que el personal no se vacune, a viajar en avión para recorrer países y capitales donde nos e hablen otros idiomas. Esa maldita llegó pata fastidiarnos, pero también para crear oportunidades a los que saben dónde está el momento oportuno y la ocasión ideal. Eso mismo pensaron en la Diputación Foral de Álava con respecto a Sevilla.

Las empatías entre vascos y andaluces se consolidaron con la cinta Ocho apellidos Vascos. También con el magistral film de Víctor Erice El Sur. Sin rodeos. Sin preámbulos. Los sevillanos, los andaluces, amamos todo lo vasco. Y a los vascos les encanta lo andaluz, respetan lo sevillano. Dani Rovira ilustró cuánto le gusta Amaia (Clara Lago), su pareja de verdad.

La realidad no es menos cruda. Cristina González Calvar, diputada foral de turismo alavés, llegó a Sevilla con credenciales sobradas para impactar a los sevillanos de las excelencias de Araba, la tierra que le vió nacer. El desembarco alavés para promocionar tan entrañables tierras no tuvo mejor marco. El Restaurante Manolo León congregó en la calle Guadalquivir a ejecutivos y comerciales de agencias de viajes hispalenses, periodistas y expertos en turismo, gastronomía y enología. Oficiaba el evento un referente del turismo, RV Edipress.