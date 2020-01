Alertan del «abandono» de las zonas verdes de Kansas City

Es una de las entradas principales a la ciudad por la carretera de circunvalación SE-30 y el acceso a una barriada sevillana con una población de 8.000 habitantes, así como, en la otra orilla, al Polígono Calonge, donde a diario acuden cientos de personas a trabajar. Las zonas verdes de este tramo final de la avenida de Kansas City presentan un estado de «abandono total», con acumulación incluso de basura en algunas medianas y rotondas. Los vecinos de Santa Clara, una de las zonas residenciales más próximas, critican la «desidia municipal» en las tareas de mantenimiento de esta vía, generando «un grave problema de salubridad» y también de «mala imagen» para quienes nos visitan.

«Está todo realmente mal. En concreto, esta rotonda, que se conoce como ‘Glorieta Fuerte de Navidad’, es tremendo. Antes había plantas aromáticas, ahora no queda ni rastro de ellas. Está todo seco y abandonado», ha explicado Faustino Escobar, portavoz de la plataforma de Asociaciones y Comunidades de Vecinos de Santa Clara.

Las críticas también señalan el mantenimiento generalizado de todos los elementos de estos espacios verdes. «No sabemos si las placas solares funcionan. Tampoco si va el tema del riego que tienen algunas rotondas como esta también conocida como ‘la del trébol’».

Los vecinos y trabajadores de esta zona reclaman a las administraciones competentes «mayor atención» para estos recintos. «Si no quieren hacerlo por los que vivimos aquí, que al menos sea por el turismo, por quienes nos visitan, ahora que está tan de moda el turismo en la ciudad», apelan otros vecinos, que incluso han recopilado imágenes de esta entrada de la ciudad. «Que no dejen que se llegue a este estado. Que Sevilla no es solo el centro», concluyen en sus quejas ciudadanas.