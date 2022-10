Ali, un chef internacional en el Mercado de San Gonzalo

Hay cosas que, por mucho que pasen los años, no cambian. Sevilla siempre ha sido una ciudad inclusiva y, cuando digo siempre, me remonto a la época de la reconquista. Tres culturas enriqueciendo una misma ciudad conviviendo en un día a día que daría como resultado que esta maravillosa ciudad se convirtiera en referente mundial. Tal era la ambición, que se cumplen ahora quinientos años de una de las mayores gestas de la historia. Embarcarse en una aventura sin tener la certeza de poder finalizarla y conseguir dar la vuelta al mundo no es algo que esté al alcance de cualquiera. Solo de los más intrépidos que se aventuraron al mar saliendo por el Guadalquivir.