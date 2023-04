Amores perros

Rafa está empadronado en San Juan de Aznalfarache desde hace una década. Los dos últimos años lo han vivido con Noa, la perrita de raza labrador que murió en el incendio que hace unos días se produjo en la vivienda en la que ambos residían. Rafa estaba fuera de casa y no pudo hacer nada para salvarla. Cuando llegó la ayuda era tarde para el animal que no pudo escapar.

En la entrada de la vivienda, en la esquina de López Farfán con Isabel la Católica, dos cintas policiales cruzadas impiden el acceso a un inmueble que conserva las huellas aún recientes del fuego. Desde la otra acera se observa sin dificultad el derrumbe del techo de la habitación en la que se encontraba Noa.

“A Noa la encontró, cuando era una cachorrita, la hermana de un colega y al final fui yo el que se quedó con ella. A Dios gracias, mi padre me enseñó desde pequeño a querer a los animales”, cuenta Rafa. Ahora, mientras lo dice, su voz baja de tono y se vuelve seria: “No voy a volver a tener un animal por lo menos mientras no tenga algo seguro para vivir y para cuidarla”. Los amigos le han dicho que en cuanto recupere un poco el ánimo le van a buscar otro cachorrillo, pero él no quiere.