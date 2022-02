Andalucía recupera reservas de sangre pero avisa de que llega un puente

Se trata de unas cifras que podrían caer en los próximos días, ya el próximo lunes es festivo en Andalucía y el viernes muchos colegios no tendrán clases, y eso puede provocar un importante descenso en las donaciones.

Los requisitos para poder donar sangre son: tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos; no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda; no tener anemia; y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el SIDA.