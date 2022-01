Año nuevo, problema viejo: la identidad nacional española

El nacionalismo catalán y vasco se logran más fácilmente afirmando que “España nos roba” o que el idioma vasco es de los pocos en el mundo cuya procedencia no se tiene nada clara y que incluso el RH vasco es distinto al de los demás, en lugar de hablando a sus poblaciones de los intereses mercantiles que persigue una minoría de personas poderosas. Como en Andalucía ni tenemos ni hemos tenido a esas personas poderosas tampoco tenemos nacionalismos ni separatistas ni no separatistas, el Partido Andalucista tuvo que disolverse y el andalucismo actual es, como siempre, minoritario, victimista. El de Blas Infante no tuvo apenas importancia desde el punto de vista histórico pero el fanatismo fascista lo volvió relevante al fusilar a Blas Infante a quien llamamos pomposamente “padre de la patria andaluza”.

Para dedicarse a algo o a alguien en cuerpo y alma hay que poseer “virtudes” indispensables: amor, admiración, identificación más o menos intensa por ese algo o alguien. Tendremos que ser sinceros: eso no existe como debiera existir en la España actual, a diferencia de otros países como Francia, Alemania o Inglaterra que levantaron sus nacionalismos sobre todo en el siglo XIX colocando símbolos y signos muy comunes y aún así no lo han logado del todo porque el ser humano no está hecho para grandes colectividades sino para familias, hordas, tribus, localizaciones..., lo que sucede es que su evolución mercantil capitalista lo ha llevado a extenderse de tal modo que ha debido ajustar sus emociones a esa extensión mundial. Quién sabe si en un futuro el mundo deberá buscar símbolos que lo unan como planeta o como dos o tres mundos que conviven en un solo planeta. La evolución material marca la emocional.

Gran parte de esta autodenominada progresía procede del que, a pesar de lo anterior, es el gran problema de la llamada España: su falta de existencia sentida por muchos de los que viven en esa llamada España. Y así, con esta situación, no hay progreso auténtico que levante la admiración y, por qué no, el temor mundial hacia España. El temor se presenta cuando se tiene poder y progreso, nadie teme al pobre ni al indolente, incluso de mofan de ambos que es lo que vienen haciendo con España desde la UE y desde EEUU. Para ambas potencias, España es un país que entró en barrena en el siglo XIX, cuando ellos empezaban a hacerse dueños del mundo, ni siquiera le valió la pena meterse en dos guerras mundiales por falta de ambición y de fuerza, y ahí sigue sustancialmente, así de lamentablemente avanza el mundo hasta ahora.

En el fondo existía la codicia, pero no fueron dos conquistas iguales y sin embargo España cargó y carga con la leyenda negra porque era la gran potencia mundial. En esta trampa ha caído la llamada progresía actual, he ahí una de las causas por la que resulta más complicado llevar a cabo el milagro socioeconómico español a partir de 2022: hay ingenuos que tiran piedras contra su propio tejado y se unen así el “enemigo”. A esa progresía torpe se une el inmovilismo que saca rédito de un pasado cobarde que poco a poco fue perdiendo poder por agarrarse a militares, nobles, civiles y mitras inmovilistas. Por desgracia, veo en el PP y en Vox rescoldos de inmovilismo y, por fortuna, también deseos de superación.

En la propia España del XIX se debatió sobre la inexistencia de grandes científicos y pensadores comparables a los de los países de Europa sobre los que tuvimos poder en los siglos XVI y XVII. A la Generación del 98 se le hizo poco caso, las Cortes de Cádiz fracasaron y la victoria contra Napoleón fue más asunto de las movilizaciones de una Iglesia pétrea que de un Estado fuerte que defendía a una nación en avance hacia la modernidad.

Durante estas Navidades, entre otras actividades, he concluido la lectura de un libro clave para entender lo que ocurre ahora mismo y lo que viene ocurriendo desde el XIX con antecedentes en el XVIII y en época del imperio español. Me he tragado con mucho gusto las casi 700 páginas de un texto indispensable aparecido a principios del siglo XXI: Mater dolorosa, de José Álvarez Junco. De esa obra se sigue desprendiendo una incógnita: ¿qué es España? ¿Qué es ser español? Tremenda lucha fratricida fue la España del siglo XIX entre, simplificando, liberales y conservadores. Todo intento de sumarnos al mundo puntero iba fracasando debido al miedo a la libertad, a un apego patológico a un catolicismo esclavizante, no liberador.

El libro es muy equilibrado, es una obra científica con abundantísima fundamentación que mereció el premio nacional de ensayo en 2002, algo que me es indiferente porque los premios no tienen porqué demostrar nada. Con galardón o sin él, es una obra sobria y rigurosa que posee gran valor para quienes no sean presa de exageradas emociones nacionalistas y deseen intentar comprender el problema de amor hacia sí misma de España, un amor que acaso no se puede tener porque no tenemos claro aún a quién amar. El último intento de construir una España unida y única lo llevó a cabo Franco, pero eso no se puede hacer sobre un mar de sangre y cadáveres. El franquismo logró avances económicos a partir de unos cimientos de muerte y de terror. Cuando el régimen terminó, llegó el espíritu del 78 que ahora está siendo cuestionado, tal vez sus críticos lleven razón pero no la llevan en la forma en que desean reformarlo porque repetiría viejos errores que nos han impedido ser nación.