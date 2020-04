Aprobado el traslado de festivo para la Feria de septiembre

El portavoz municipal de Cs, Álvaro Pimentel, ha manifestado de su lado que para su fuerza lo que prima es "salvar vidas y la actividad económica", pero no se ha opuesto a la propuesta del Gobierno local para que no se "pierda" la jornada festiva local. Eso sí, ha reclamado al Gobierno municipal que "prevea" qué sucederá con dicho festivo si finalmente tampoco se celebra la citada feria de San Miguel.

Cristina Peláez, portavoz de Vox, ha mostrado la negativa de su partido a la propuesta, en defensa de que el día de San Fernando sea de nuevo jornada festiva local para "no perder la esencia" de dicha fecha. Así, ha apostado por asignar el festivo que ahora decae al viernes previo o el lunes siguiente al 30 de mayo y que dicha jornada festiva "no se mueva al albur de la Feria".

Ha cerrado el debate Juan Espadas, quien ha defendido que la propuesta de acuerdo se circunscribe a la nueva fecha de la jornada festival local anulada por la suspensión de la Feria de Abril, por lo que a su juicio no corresponde debatir "si finalmente se podrá celebrar o no" una feria en torno a la festividad de San Miguel o el formato de la misma.

Y es que sobre tal aspecto, "la última palabra la tiene la autoridad sanitaria", que aún no ha determinado "cómo será la recuperación de la normalidad" una vez finalice el estado de alarma y que "decidirá si hay o no una actividad en la calle". "Ahora mismo no tenemos toda la información y no podemos tomar decisiones precipitadas o a ciegas", ha dicho, augurando que esa decisión quizá "se podría producir en septiembre".

"Tenemos tiempo suficiente", ha defendido, aclarando que a la hora de afrontar la organización y celebración de la feria de San Miguel, "si hay la más mínima duda o peligro" en el ámbito sanitario o la autoridad sanitaria muestra algún recelo, "el Ayuntamiento no promoverá" dicha celebración.

Así, ha abundado que su idea es reunir a los grupos municipales a primeros de mayo para exponerles una "propuesta seria y rigurosa" sobre la celebración de la feria de San Miguel en el caso de que tal extremo contase finalmente con todos los parabienes, para "analizarla técnica y económicamente" y que sea el pleno, de manera colegiada, el órgano que adopte la decisión que corresponda.

"Nadie va a perder derechos si no se celebra finalmente una feria de San Miguel", ha defendido además, explicando que si no hay celebración, "evidentemente el Ayuntamiento devolverá las tasas" a los caseteros" y lamentando las "incoherencia" del portavoz popular, a quien ha acusado de protagonizar "provocaciones diariamente".