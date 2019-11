Atracón de música y estrellas en Sevilla con la MTV Music Week

El Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (Fibes) acoge este domingo 3 de noviembre a partir de las 20,00 horas la ceremonia de entrega de los MTV European Music Awards 2019, con Ariana Grande como gran favorita al acumular siete nominaciones.

La diva estadounidense del pop aspira a coronarse en estos galardones como Mejor artista, Mejor vídeo por su éxito 'Thank you, next' o Mejor Canción, categoría en la que compite con Shawn Mendes, Lil Nas X, Billie Eilish --todos ellos con seis nominaciones-- y Post Malone.

J Balvin acumula, por su parte, cinco nominaciones, entre las que se incluye Mejor artista, mientras que Lizzo y Taylor Swift compiten entre ellas en la categoría Mejor artista de Estados Unidos, además de aspirar a cuatro nominaciones cada una.

En el apartado de Mejor artista local en España compiten en esta edición de los MTV EMA nombres tan dispares como Amaral, Beret, Lola Índigo, Anni B Sweet y Carolina Durante.

Los #MTVEMA 2019 podrán verse en directo a través de la red de MTV, en más de de 180 paises el domingo 3 de noviembre, desde Sevilla para el resto del mundo a partir de las 20,00 horas.

Las votaciones para designar a los ganadores están abiertas en mtvema.com, donde pueden consultarse todas las categorías, hasta las 23,59 horas del sábado 2 de noviembre.