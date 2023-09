Barrios hartos contra los cortes de luz y la subida del agua en Sevilla

Más de 1.500 personas se han manifestado este sábado por las calles del centro de Sevilla para protestar contra los cortes de luz y la anunciada subida del agua, según estimaciones de la plataforma interdistritos Barrios Hartos, entidad que había convocado esta marcha bajo el lema 'Nos cortan la luz, nos suben el agua' para insistir en la defensa de los servicios públicos básicos.

Juan García, portavoz de la plataforma surgida como respuesta a los continuos cortes de luz que sufren desde hace años barrios obreros de la capital andaluza, ha explicado que la manifestación --que ha partido de la Puerta Jerez y acabado en las Setas de la Plaza de la Encarnación-- "se ha desarrollado con normalidad y hacemos una valoración muy positiva porque ha habido una gran respuesta de los barrios dejando claro al alcalde su oposición a la subida del agua, que se suma a otra ristra de ataques que estamos recibiendo con subidas en los precios de los alimentos o la ropa".

La plataforma calcula que han asistido a la marcha "entre 1.500 y 2.000 personas", que "representan a una población muy amplia ya que además de la capital Emasesa suministra el agua a once municipios más y 26 del Aljarafe". García ha asegurado que José Luis Sanz "no va a tener el camino libre para ejecutar sus intenciones", porque "nuestros salarios no dan para pagar la subida del agua que propone; si quiere subir el agua tendrán que asumir el coste las grandes empresas sevillanas que están batiendo records de beneficios".

Cabe recordar que el regidor de la capital ha confirmado que la empresa metropolitana de aguas Emasesa está "estudiando" una subida del 30% del recibo en dos anualidades porque éste no se actualiza desde hace años y porque la sequía encarece la depuración del agua de los embalses para el consumo humano.