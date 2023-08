Barrios Hartos vuelve a la calle por los cortes de luz

Medio centenar de personas se han concentrado este lunes ante la sede de Endesa, en la avenida de la Borbolla, para protestar por los "continuos" cortes de luz en barrios como Palmete, Los Pajaritos y Polígono Sur, entre otros, y para presentar reclamaciones por estos fallos en el suministro eléctrico. En las últimas semanas, la plataforma Barrios Hartos --que centraliza la protesta de los barrios afectados por los citados cortes-- ha recabado alrededor de, al menos, 300 reclamaciones más, lo que sitúa la cifra total en unas 900, "sin contar con quejas que se hayan podido presentar a título individual".

Sostiene la plataforma vecinal en un comunicado que la falta de energía eléctrica durante prolongadas horas en "numerosos barrios" de la ciudad "no ha cesado durante las diversas olas de calor" en los distritos Cerro-Amate, Polígono sur, y distrito norte, entre otros y que Endesa "mantiene silencio" sobre inversiones, reformas y medidas para corregir las actuales deficiencias.

Asimismo, critica a gobiernos e instituciones por "no exigir" a la compañía energética "que se cuiden y preserven las vidas y los derechos de los usuarios" y por la "inacción controladora y sancionadora". Una situación que está propiciando que "se estén creando guetos de pobreza y marginación donde las tasas de parados, migrantes y otras minorías no pueden, no saben o no tienen recursos para su defensa". "Pedimos a la compañía que detalle las inversiones en los distintos distritos de la ciudad para que se constate la antigüedad del cableado en los barrios obreros y reclamamos a las administraciones que no miren para otro lado", ha afirmado Juan García, portavoz de la plataforma a Europa Press.

"La falta de humanidad es tal que no se han ofrecido a los afectados, centros públicos refrigerados, lugares de ocio, piscinas, soporte alimenticio, alternadores móviles en las zonas afectadas y acogida de mayores o enfermos en centros residenciales para que puedan amortiguar las consecuencias del verano y los apagones", destaca Barrios Hartos.

En este sentido, desde la plataforma vecinal recuerdan que están preparando para septiembre una "gran movilización contra tales abusos". Además, destacan que los afectados "desisten" a veces de reclamar porque "no quieren que les indemnicen con 80 euros al día. No reclaman esto. Lo que quieren es que se acabe esto que desordena la vida".