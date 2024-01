Bernal: «Hemos conseguido que sea el Fitur de los negocios»

Bernal ha reconocido que el objetivo para 2024 es superar los 34 millones de visitantes en Andalucía: "Si todo va razonablemente bien, manejamos tres escenarios y el escenario pesimista supone incrementar nuestra cifra de visitantes hasta los 35 millones". No obstante, ha señalado que la prioridad es "elevar el ingreso y el empleo". En ese sentido, ha alardeado de cifras: "Hemos conseguido 25.000 millones de ingresos provenientes del turismo en Andalucía en el año 2023, es una cuarta parte de todo lo que se consigue en España, estamos hablando de posiblemente la comunidad más potente del punto de vista turístico. Y se han generado más de 500.000 empleos".

Arturo Bernal se ha declarado contrario a la imposición de una tasa turística para quienes visiten Andalucía. Y lo ha argumentado diciendo que "entendemos que esa no es la solución porque la tasa al final es una salida de compromiso a un problema que es de mucho mayor calado". Un problema que "es estructural" y que consiste en "la infrafinanciación que tienen los municipios, y los municipios turísticos especialmente. Y eso es un problema que no se puede resolver, o no se debe resolver de manera esporádica".

"Es como querer resolver una enfermedad grave tomando aspirinas. Esa no es la solución. Y creo que la única manera de afrontar esto de forma seria y de forma definitiva es modificando el sistema de financiación local", ha añadido el consejero, que no descarta del todo imponer esa tasa, aunque más adelante: "La Junta de Andalucía podría plantearse" esta opción "cuando el sector turístico entienda que es una solución viable, aceptable y que no va a generar ningún tipo de impedimento ni complicación al negocio turístico en sí".

Si se dan esas circunstancias, Bernal entiende que "por nuestra parte no habrá ningún problema y lo que nos sentaremos será a consensuar cuál es la fórmula y cuál es el organismo que tiene que recaudar, pero todavía no vemos el suficiente consenso, ni tampoco el visto bueno por parte del sector, que sigue entendiendo que la tasa es un problema más que una solución", ha concluido.