Bolsos, dinero, carteristas... Recomendaciones de la Policía Nacional al acudir a la Feria de Abril

1. En la medida de lo posible no acudir al Real con mucho dinero en efectivo u objetos de valor. En caso de tener que hacerlo guardarlo en distintos sitios de las prendas.



2. Si se lleva un bolso o mochila siempre en la parte delantera, pegado al cuerpo y cerrado, no dejar las pertenencias desatendidas en la caseta.



3. No guardar la cartera o teléfono móvil en el bolsillo trasero del pantalón, procurar hacerlo en bolsillos internos de la chaqueta o delanteros.

4. Desconfiar de las personas desconocidas que se acerquen demasiado a ti, sobre todo con aquellas que intentan captar nuestra atención con preguntas o cualquier otro pretexto que pueda distraernos.



5. Los carteristas actúan en grupo, no suelen llamar la atención y se mueven muy rápido, hay que ser cauteloso.



6. Si se va a dejar el vehículo aparcado para acudir al Real de la Feria, no dejar las llaves del domicilio en su interior junto con documentación que pueda acreditar cual es la dirección, podría estar abriendo la puerta de su casa a desconocidos.



7. Permanecer atento a todo lo que pase a su alrededor y si observa algún incidente no dudar en ponerlo en conocimiento de los agentes allí presentes o llamar al 091.