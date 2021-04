Cabify llevará gratis para vacunarse a los grupos prioritarios

La compañía española de multimovilidad Cabify ha anunciado el lanzamiento de un proyecto para facilitar la movilidad de los grupos prioritarios que deben desplazarse al Pabellón Polideportivo de Bermejales, a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Viapol, al Hospital Valme y al Hospital Militar, los centros de vacunación masiva que se han establecido en la ciudad sevillana. Para ello, contará con la colaboración de las asociaciones CEOMA (Confederación Española de Organizaciones de Mayores), emancipaTIC y Down España, que ayudarán a difundir este proyecto entre aquellas personas que pueden beneficiarse de él.

Cabify ofrecerá 25.000 viajes gratis de ida y vuelta con origen o destino en los centros de vacunación masivos de las diez ciudades donde opera en España: A Coruña, Alicante, Barcelona, Murcia, Madrid, Málaga, Sevilla, Santander, Valencia y Zaragoza. Para poder beneficiarse, los usuarios deberán introducir el código ‘VACUNA2’, y solicitar un viaje en la categoría ‘Cabify Lite’ que tenga como origen o destino uno de los centros de vacunación masivos habilitados en su ciudad. El descuento máximo de cada trayecto asciende a 15 euros (30 € en total), que se descontarán del importe final del viaje en caso de que sea superior a esta cifra. Cada usuario podrá introducir el código una vez, que será válido para dos viajes -ida y vuelta- que se realicen durante los siguientes 30 días, y puede servir para que se desplace esa misma persona o para acompañar a un familiar o amigo.

El lanzamiento de esta iniciativa en colaboración con CEOMA, emancipaTIC y Down España permitirá que los destinatarios de esta campaña cuenten con materiales formativos y didácticos adaptados para facilitarles la descarga de la app y su utilización, así como aprovechar el código para viajar gratis. Todos los centros de vacunación habilitados se pueden consultar en esta web de Cabify.

“Es el momento de seguir ayudando, poniendo todo de nuestra parte para facilitar que el proceso de vacunación sea un éxito, y la mejor manera de colaborar es facilitar el desplazamiento a las personas que tienen más dificultades para llegar a centros de vacunación masivos, que en ocasiones pueden estar lejos de sus domicilios”, explica Mariano Silveyra, vicepresidente de Asuntos Públicos de Cabify. Cuando se lanzaron, era el momento de ayudar a estos profesionales, en una de las etapas más complicadas que hemos pasado. Ahora, es el momento de facilitar que los ciudadanos se desplacen hasta los lugares donde han sido convocados de manera cómoda y segura aprovechando que los vehículos conectados a la app de Cabify cuentan con las máximas garantías higiénico-sanitarias, con mampara de seguridad y el reconocimiento del trabajo bien hecho de organizaciones como AENOR o Madrid Excelente”.

“Para DOWN ESPAÑA esta es una oportunidad única de unir la acción social de Cabify con el trabajo que desarrolla nuestra organización, ofreciendo oportunidades para garantizar la salud y calidad de vida de las personas con síndrome de Down. Agradecemos de todo corazón a Cabify su enorme compromiso social en beneficio de los que más lo necesitan”, expone Mateo San Segundo, presidente de DOWN ESPAÑA.

“emancipaTIC, en su apuesta clara para que las personas mayores tengan una vida saludable y activa, además de su interacción en la sociedad digital, colabora con Cabify en la difusión de esta campaña para que todas las personas mayores tengan la opción de llegar al punto de vacunación más distante con seguridad y confort, además del apoyo de gestión tecnológica a la persona mayor”, afirma Estefanía de Régil, vicepresidenta de emancipaTIC.

Más de 30 centros de vacunación masivos en ocho ciudades de España

Para esta campaña, que se alargará hasta el 30 de septiembre, Cabify ha incluido cerca de una treintena de centros de vacunación habilitados en siete regiones donde opera, a los que se irán sumando en las próximas semanas las nuevas activaciones que se comuniquen desde las diferentes administraciones públicas. En este sentido, la ciudad con más espacios habilitados actualmente es Madrid, que cuenta con 13 lugares diferentes incluyendo hospitales, seguida de Sevilla, que tiene 4. Las ciudades que aún no han activado centros de vacunación masivos, como es el caso de Barcelona, Málaga o Zaragoza, también podrán beneficiarse de estos viajes gratis, ya que se activarán las localizaciones de los centros de vacunación masivos en la plataforma de Cabify en cuanto se comience a convocar a personas a estos lugares para su inmunización.

Casi un año de compromiso permanente y medidas para garantizar la seguridad

Desde el inicio de la pandemia, Cabify creó un comité específico para garantizar el adecuado seguimiento del COVID-19 y activar los protocolos internos recomendados en cada caso. En esta línea, la compañía y las empresas de transporte que colaboran con ella han tomado diversas medidas para promover la colaboración y evitar la propagación en todas las ciudades en las que operan. Todas las iniciativas en el marco de este compromiso se pueden encontrar en Cabify Cares .

Los vehículos de las empresas VTC conectados a la app de Cabify se desinfectan periódicamente, cuentan con mampara de seguridad y los conductores disponen de mascarillas, guantes y gel hidroalcohólico, así como toallitas desinfectantes para repartir a los usuarios al comenzar el viaje. Además, Cabify mantiene las medidas de verificación a través de soluciones tecnológicas en la app para comprobar la disponibilidad de EPIs por parte de los conductores de las empresas de transporte colaboradoras, así como el cumplimiento de las medidas de seguridad.