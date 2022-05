Captan un VTC «falsificado» para aprovechar los viajes de la Feria de Abril

La Policía Local de Castilleja de la Cuesta investiga al conductor de un vehículo VTC por un presunto delito de falsedad documental, dentro de las acciones de refuerzo de la vigilancia con motivo de la celebración de la Feria de Abril en Sevilla.

Entre esos controles, debido a la mayor demanda de servicios de alquiler de vehículos con conductor, taxi y VTC, se incrementa el control en el uso de este tipo de transportes para garantizar los derechos de los usuarios y evitar el intrusismo, y, fruto de este ello, se observó a un vehículo VTC del que descendían tres ocupantes cuando circulaba por la calle Real del municipio sevillano.

Una vez se bajaron estas personas, se procedió a solicitar al conductor la documentación relativa al vehículo y a él mismo, alegando que aún le quedaban dos clientes en el coche, y quería dejarlos en su domicilio rápidamente. Este uso compartido con diferentes destinos, llamó la atención de los agentes, pues estos servicios son con origen y destinos prefijados, normalmente a través de la aplicación de uso.

Documentación comprobada

Ante esta situación, los agentes procedieron a comprobar la documentación del vehículo, constatando que el mismo no poseía en vigor ningún título habilitante legal para realizar el transporte. Preguntado el conductor, manifestó ser conocedor de los hechos, así como también se observa que no tiene contrato del servicio que está prestando por lo que no existe importe ni factura de la prestación.

De esta forma, y con el fin de crear un menor perjuicio a los pasajeros, ajenos a todo, se les identifica y pregunta por los hechos, dando respuestas contradictorias al conductor sobre contratación y tarifa del servicio.

Ante esto se acompaña al vehículo al domicilio de los pasajeros, dentro de la localidad y a corta distancia, para después continuar con el esclarecimiento de los hechos.

Posteriormente, realizada una inspección del vehículo, se observó como el distintivo que portan los vehículos VTC en su cristal delantero que indica que está autorizado, presentaba indicios de haber sido manipulado, hecho que se comprueba al realizar una visualización más exhaustiva, dado el minucioso trabajo que para ello habían realizado, momento en el que el conductor y propietario del vehículo reconoció abiertamente los hechos y manifestó de forma verbal a los agentes que había sido él quien la había manipulado.

Denunciado por varias infracciones

De esta forma, se procedió a informar al conductor que se le iba a denunciar las infracciones cometidas, así como a instruir las correspondientes diligencias por un presunto delito de falsedades, siendo informado en el acto de los derechos que le asisten.

Con respecto al vehículo, cuando los agentes informaron al conductor de que se iba a proceder a su inmovilización, manifestó que tenía unas placas ordinarias, las cuales sacó de un compartimento semioculto del vehículo, conocedor del procedimiento y de los términos necesarios para continuar con el vehículo.

Los agentes inspeccionaron el compartimento, encontrando otra matrícula de VTC para este vehículo escondidas en el mismo, por lo que procedieron a la intervención de ambas placas de matrícula.