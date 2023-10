Qué centros comerciales abren el 12 de octubre en Sevilla y provincia y su horario

El 12 de octubre, Día de la Hispanidad, es una fecha que marca el calendario en Sevilla capital y provincia, no solo por su significado histórico y cultural, sino también por su impacto en los centros comerciales. En este día festivo, algunos establecimientos deciden abrir sus puertas para ofrecer a los sevillanos la posibilidad de disfrutar de un día de compras y entretenimiento, mientras que otros optan por mantener sus persianas cerradas en respeto a esta festividad nacional. En este artículo informamos de los centros comerciales que abren el 12 de octubre en la Sevilla capital y provincia, junto con el horario correspondiente.

LOS ARCOS. El Centro Comercial Los Arcos está situado en Sevilla capital, en la Avenida de Andalucía, S/N. Teléfono: 954 676 005. Este 12 de octubre es una de las aperturas especiales, por lo que abre de 10.00 a 22.00 horas.

CENTRO COMERCIAL TORRE SEVILLA. El Centro Comercial Torres Sevilla se ubica en la calle Gonzalo Jimenez de Quesada, 2, se Sevilla capital, junto al rascacielos de Torre Sevilla Teléfono: 649 737 825.También abre el 12 de octubre de 10 a 22 horas.

LAGOH SEVILLA. El Centro Comercial Lagoh Sevilla está en la Av. de Palmas Altas, 1, de Sevilla capital. Teléfono: 955 604 554. El día 12 de octubre Lagoh abre como apertura especial de 10 a 22 horas.

NERVIÓN PLAZA. El Centro Comercial Nervión Plaza está situado en la calle Luis de Morales, 2 de Sevilla capital. Teléfono: 954 989 131. El 12 de octubre también abre en su horario habitual de 10 a 22 horas.

ALESTE PLAZA (ALCAMPO). El centro Comercial Aleste Plaza, el Alcampo de Sevilla Este está situado en la calle Periodista José Antonio Garmendia, 3, Sevilla capital. Teléfono: 955 638 353. Este festivo 12 de octubre abre también como apertura especial de 10 a 22 horas.

CARREFOUR MACARENA. El hipermercado Carrefour Macarena está ubicado en la Ronda Urbana Norte, s/n en Sevilla capital. Teléfono: 914 908 900. El 12 de octubre es también uno de los que abre, en el horario de 10 a 22 horas.

CARREFOUR SAN PABLO. El hipermercado Carrefour San Pablo se ubica en la Calle José Jesús García Díaz, 1, de Sevilla. Teléfono: 914 908 900. También es uno de los centros comerciales que abre el 12 de octubre de 10 a 22 horas.

CARREFOUR CAMAS ALJARAFE. El hipermercado Carrefour Camas Aljarafe está situado en la calle Poeta Muñoz San Román, s/n, de Camas (Sevilla). Teléfono: 914 908 900. Igualmente abre el días 12 de octubre de 10 a 22 horas.

CARREFOUR MONTEQUINTO. El hipermercado Carrefour Montequinto está situado en la Carretera de Utrera, km. 1, Montequinto (Dos Hermanas). Teléfono: 914 908 900. Al igual que los demás Carrefour de Sevilla y provincia, abre el 12 de octubre de 10 a 22 horas.

ALCAMPO TAMARGUILLO. El centro comercial Alcampo Tamarguillo está situado en la Ronda del Tamarguillo, 27, de Sevilla. Teléfono: 954 66 22 33. Al igual que los anteriores, abre el 12 de octubre de 9 a 22 horas.

EL CORTE INGLÉS NERVIÓN. El Centro Comercial de El Corte Inglés de Nervión está en Sevilla capital, en la calle Luis Montoto, 122-128. Teléfono: 954 571 440. El 12 de octubre abre de 11 a 21 horas.

EL CORTE INGLÉS PLAZA DEL DUQUE. Este Centro Comercial decano de la marca en Sevilla está ubicado en el Centro de Sevilla, en la Plaza del Duque de la Victoria, 8. Teléfono: 954 597 010. El 12 de octubre también abre de 11 a 21 horas.

CC AIRESUR. El Centro Comercial Airesur está en la Carretera Castilleja de la Cuesta-Tomares, en Castilleja de la Cuesta (Sevilla). Teléfono: 954 169 297. También abre de 10 a 22 horas.

IKEA. El centro comercial Ikea está ubicado en la Autovía Sevilla - Huelva, Salida 2, Castilleja de la Cuesta (Sevilla), Junto al centro Comercial Airesur. Teléfono: 900 400 922. También el 12 de octubre es uno de los días que abre, de 10 a 22 horas.

SEVILLA FASHION OUTLET. El Centro Comercial Sevilla Fashion Outlet se ubica en el Polígono Industrial Los Espartales, A4, KM 531, San José de la Rinconada (Sevilla). Igualmente abre el 12 de octubre de 10 a 22 horas.

PARQUE GUADAÍRA. El Centro Comercial Parque Guadaíra está situado en la Autovía A-92, Salida 7, Av. Príncipe de Asturias, 1, Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Teléfono: 955 607 710. El 12 de octubre también abre de 10 a 22 horas.

CENTRO COMERCIAL LOS ALCORES. El Centro Comercial Los Alcores está en la autovía A-92, Km. 8.8. Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Teléfono: 955 610 761. Los Alcores abre el 12 de octubre de 10 a 22 horas.

METROMAR. El centro Comercial Metromar está en la Avenida de los Descubrimientos, S/N, Mairena del Aljarafe (Sevilla). Teléfono: 955 089 849. Metromar abre el 12 de octubre de 10 a 22 horas.

VEGA DEL REY. El parque Comercial Vega del Rey está ubicado en la Glorieta Gaviño, 4, Camas (Sevilla). Es también una de las zonas comerciales que abre en la provincia de Sevilla el 12 de octubre, de 10 a 22 horas.

WAY DOS HERMANAS. El Centro Comercial Way Dos Hermanas está en la Avenida Ingeniero José Luis Prats, 1, Dos Hermanas (Sevilla). Teléfono: 955 14 73 73. Way Dos Hermanas también abre el 12 de octubre de 10 a 22 horas.

SEVILLA FACTORY DOS HERMANAS. El Centro Comercial Sevilla Factory Dos Hermanas está en Dos Hermanas (Sevilla), en la Avenida 4 de diciembre. Teléfono: 954 727 772. Igualmente abre el 12 de octubre de 10 a 22 horas.