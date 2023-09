El cierre del Lope de Vega «es una gran mentira orquestada» según el PSOE

El Grupo Municipal Socialista ha señalado este martes que el equipo de gobierno, presidido por José Luis Sanz, ha orquestado una "gran mentira" para "tratar de ocultar su incapacidad de gestión cultural y su inoperancia desde que llegó al gobierno de la ciudad" al echar el cierre al Teatro Lope de Vega "durante al menos un año".

"En primer lugar, ha mentido tanto al principal partido de la oposición como al conjunto de la ciudadanía, y particularmente a la industria cultural al reiterar desde primeros de agosto que la presentación de la programación del principal teatro municipal sería inminente", destaca el Grupo Socialista en una nota de prensa.

Además, en opinión del PSOE municipal, "ha mentido porque ha aportado a la prensa un informe firmado por el director técnico del teatro que ni es arquitecto, ni es ingeniero ni tiene competencias ni formación para determinar profesionalmente los riesgos que pudieran existir y que justificaran la clausura total del teatro: es un técnico de montajes teatrales".

"En tercer lugar, ha mentido porque ha ocultado que el pasado 17 de mayo se acordó con la Inspección de Trabajo una serie de actuaciones preventivas cuyo servicio de planificación fue licitado antes del cambio de gobierno. También lo ha hecho al afirmar que iban a presentar la programación, han ocultado que existía un requerimiento de la Inspección de Trabajo del 27 de julio al que se podían presentar alegaciones, que se desconocen si se han presentado", abunda la formación socialista.

Asimismo, el equipo de gobierno "ha mentido" puesto que "no ha aclarado si tiene y desde cuándo o si ha solicitado y cuándo un informe a Prevención de Riesgos Laborales del propio Ayuntamiento de Sevilla". "No cuestionamos la necesidad de seguir acometiendo reformas necesarias en el Lope de Vega. Sí denunciamos que el gobierno de Sanz, y particularmente su delegada de Cultura, Minerva Salas, han mentido reiteradamente desde que el Grupo Socialista comenzó a poner en evidencia que no se había presentado la programación del teatro pese a que se dejó cerrada en junio".

"Ponemos en duda que se requiera un cierre total del coliseo durante toda una temporada. Lo que subyace es la incapacidad de planificar las intervenciones necesarias junto con la programación y el hecho de que se haya puesto patas arriba el ICAS y que durante varias semanas no hubiera gestión alguna porque la primera medida de Sanz fue cesar a directores generales y gerentes sin tener los relevos", ha dicho la concejala socialista Myriam Díaz.