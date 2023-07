Cifran en un 98% la huelga en Isla Mágica: «Queremos ser trabajadores libres, no esclavos»

El sindicato provincial de Servicios a la Ciudanía de CCOO de Sevilla ha cifrado en un 98% el seguimiento de la huelga en el parque temático y de ocio Isla Mágica y ha exigido "condiciones dignas" para la plantilla, convocada este jueves a un paro de 24 horas, "tras ocho meses de negociaciones y diálogo infructuosos con la dirección".

En una nota de prensa, el presidente del comité de empresa (CCOO), Joaquín de la Concepción, ha asegurado que las propuestas para el nuevo convenio por parte de la empresa son "inaceptables" porque "no respetan nuestra dignidad en un entorno tan exigente como este, donde las temperaturas alcanzan los 50 grados en la temporada de verano".

"Queremos ser trabajadores libres, no esclavos. La empresa pretende que hagamos entre 200 y 220 horas mensuales, lo que supone echar doce horas al día al aire libre en una ciudad en la que el ambiente se vuelve irrespirable. Y no solo en exteriores, porque en las zonas de trabajo interiores, como las de restauración, no están climatizadas", ha criticado el dirigente sindical.