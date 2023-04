«Comer sanamente se ha convertido en un lujo»

En este mundo en el que vivimos, en el paraíso de lo inmediato, de lo superficial y del bulo constante, el entrevistador se ha convertido en un privilegiado que tiene la ocasión de hablar con personas capaces de aportar, de clarificar y de abrir puertas a todo aquel que esté interesado en no pasar por la vida de puntillas.

Miguel Ángel Martínez-González es un hombre cercano, de conversación fácil y fluida. Se percibe, de inmediato, que ha estado divulgando y enseñando desde hace mucho tiempo. Si me permiten la licencia poética, creo que lo hace desde antes de nacer.

Miguel Ángel Martínez-González es doctor en medicina, epidemiólogo, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de Navarra, investigador en nutrición y catedrático visitante (“Adjunct Professor”) de Nutrición en la Harvard T.H. Chan School of Public Health. Ha tenido varias estancias como “visiting scholar” en la Universidad de Harvard (Departamento de Nutrición) y ha sido vicedecano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra y editor asociado del British Journal of Nutrition. Todo esto entre otras cosas.

Doctor ¿somos lo que comemos?

‘Pues hombre, es algo más, somos algo más que la materia. Pero lo que sí está claro es que la alimentación condiciona muchísimo nuestra salud. La alimentación es el determinante más crucial de nuestra salud, por encima de la genética y otros determinantes. La alimentación tiene una enorme capacidad para predecir qué es lo que va a pasar en el futuro en cuanto a la incidencia de las enfermedades. Se habla del colesterol, de la hipertensión, de la obesidad, pero todo eso está determinado por lo que comemos. Por supuesto, que cómo lo comemos es igual de importante puesto que, al final, se trata de consumir muchos alimentos de diferentes formas. Es una realidad sociológica que las personas se adaptan a diferentes patrones nutricionales; el patrón de hamburguesería, el patrón de dieta mediterránea, otros se inclinan hacia lo vegetariano sin ser exactamente vegetariano, otros compran todo lo que ya está procesado o ultra procesado. Por tanto lo que influye es el patrón y no un alimento singular’.

Me interesa saber qué es un alimento procesado o uno ultra procesado porque no creo que lo tengamos demasiado claro los que no sabemos de nutrición...

‘Por ejemplo, el conocido como jamón de York es ultra procesado; el jamón clásico, el de toda la vida, el ibérico, etcétera, es un procesado ya que ha pasado un proceso de curación, ha tenido que estar un tiempo en sal, en lugares secos...Sin embargo, el cocido, el de york, contiene, muchas veces elementos aditivos que no nos permite reconocer el alimento original, no se identifica la materia prima; pueden ser elementos procedentes del puré de patatas o del reciclado de productos que se iban a desechar, pero que le da volumen, que tiene proteína, grasas, conservantes... Pasa lo mismo con las salchichas o las hamburguesas que se compran ya hechas. Son productos que tienen, por lo menos, cinco aditivos químicos y que ya te digo que no nos permiten reconocer el alimento original’.

¿La sociedad ya está enferma a causa de una nutrición disparatada o estamos a tiempo de volver a los hábitos saludables para evitar enfermedades de todo tipo?

‘Tenemos unos niveles de obesidad como nunca antes se habían conocido. En concreto, España puntúa muy mal en relación a la obesidad infantil. Tenemos unos niveles exagerados de diabetes tipo 2 (10 por ciento de total de la población). Y la hipertensión es otra enfermedad que, como las anteriores, producen efectos a largo plazo. Las personas enfermas de diabetes, obesidad o hipertensión corren mayor riesgo de tener un cáncer asociado, una demencia y, desde luego, de tener enfermedades cardiovasculares. Todo esto se puede prevenir. He trabajado con enfermos que tenían diabetes tipo 2, obesidad e hipertensión y se ha conseguido, a base de dieta mediterránea, reducir mucho las peores complicaciones que tienen estas patologías. Nunca es tarde si la dicha es buena’.

Todo esto que me dice resulta fascinante, pero me preocupa la poca atención que parece que prestan los diversos Gobiernos a este asunto. ¿Cómo podemos hacer que la gente cambie de hábitos y se cuide más y mejor si no existe un mínimo apoyo por parte del Gobierno?

‘Los Gobiernos deberían tomar cartas en el asunto. Se han cometido errores muy graves del estilo que se conoce como de “puertas giratorias”. Personas de la industria alimentaria, en concreto personas que se dedicaban a vender comida basura, pasaron a tener responsabilidades de administración pública. De hecho, lo denunciamos desde mi departamento. Se deberían sumar impuestos a la comida basura y utilizar ese dinero para abaratar otros productos que se ha demostrado que son muy beneficiosos para la salud: el aceite de oliva virgen extra, los frutos secos, la fruta y las verduras. Llevamos diciendo más de treinta años que el consumo de frutos secos, aceite de oliva virgen extra, fruta y verduras, hará que se produzcan menos infartos, menos diabetes y menos demencias. Esto se ha demostrado con la mejor evidencia científica, pero, claro, ahora con la subida de precios tan escandalosa es difícil que alguien tienda al consumo de esos alimentos salvo si es que quiere dejar de comprar otras cosas o arruinarse. Comer sanamente se ha convertido en un lujo y el Gobierno debería intervenir seriamente para que el ciudadano tenga acceso a unos alimentos adecuados y sanos. Por otra parte, el ahorro que supondría para la sanidad pública no tener que tratar a los pacientes con los que se ha realizado estas acciones preventivas sería impresionante. Es inexplicable que los Gobiernos no hagan nada. Por cierto, las medidas educativas han de ser el complemento perfecto y necesario. Que hable de esto, que se financie la investigación, la prevención y los estilos de vida, es fundamental’.

Antes de acabar, hablamos de lo peligrosas que pueden ser las redes sociales si no existen filtros que eliminen falsedades y mensajes peligrosos para el ciudadano que quiere tener una nutrición saludable o que quiere adelgazar. Y le pido al doctor Martínez-González que me explique qué es exactamente la dieta mediterránea porque sospecho que escuchamos mucho que existe aunque sabemos poco de ella.

‘Voy a empezar diciendo lo que no es dieta mediterránea. No incluye alimentos ultra procesados que son los que mayoritariamente presentan los establecimientos que venden alimentos; no incluye la comida rápida (hamburguesas, salchichas, etc.); no es cocinar con mantequilla, comer mucha nata o lácteos enteros; no son propios de la dieta mediterránea los postres de cucharilla. La dieta mediterránea consiste en utilizar el aceite de oliva virgen extra como única grasa culinaria; en comer diariamente fruta fresca (tres piezas diarias), dos raciones de verdura al día (una de ellas en forma de ensalada), más pescado que carne (tres raciones de pescado a la semana, carne preferiblemente de aves), tres raciones semanales de legumbre, tres raciones de frutos secos y, si se consume alcohol, una copa de vino tinto en la comida (mejor no beber nada de alcohol). Pan blanco, patatas, arroz y la pasta, no es lo más indicado a no ser que seas muy deportista. Conviene el pan integral, el arroz integral, la pasta integral y nada de patatas fritas de bolsa’.

El tiempo de la entrevista se acaba y, después de haber escuchado todo esto, comienza el tiempo de revisar la dieta. Con urgencia y como necesidad.