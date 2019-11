Comienza la ‘Gran Recogida de Alimentos’ de la que Sevilla es pionera

Por séptima vez en su historia, la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) organiza esta colecta anual de alimentos junto a los 55 bancos que se reparten por todo el país . y que cerrará sus puertas el sábado. En el caso de Sevilla no serán siete, sino nueve años los que han pasado desde que la capital hispalense, pionera en esta práctica, comenzó a organizar colectas solidarias como la que se repite este año. Antes, incluso, de que otras comunidades se unieran a la cadena que hoy conforma la Gran Recogida.

La crisis española, que atestó el país entre 2008 y 2014 cuando el Gobierno anunció su anunció su fin, hoy sigue siendo una realidad para parte de la población y también fue uno de los grandes alicientes que hicieron más urgente que nunca este gesto solidario. Para muchos, aun es una prioridad. «Tenemos la sensación de que ya no hace falta, que hemos salido de la crisis. Lo que a veces se nos olvida es que todavía hay muchas personas para las que esta ayuda sigue siendo imprescindible. Puede que incluso más que al comienzo de la recesión económica, de la que no todos han salido».

Agustín Vidal-Aragón lleva un año presidiendo el Banco de Alimentos de la capital andaluza y cada día tiene más claro que esto no es sólo un problema que afecte a la gente de la calle. «Ahora también tratamos con personas que tienen trabajo, muchas veces precarios o a tiempo parcial, y sin embargo afrontan dificultades económicas que van más allá de no llegar a fin de mes: a veces, no les da ni para comer». El último eslabón de la cadena serán los más de 400 comedores sociales, centros de acogida o, en definitiva, entidades que trabajan con las personas más dependientes o en situaciones de marginalidad.