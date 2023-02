Comienzan las obras del Metro 14 años después de la línea 1

El tramo norte --7,5 kilómetros-- posibilitará la conexión con la línea 1 (más de 18 kilómetros y 21 estaciones operativas) en el Prado de San Sebastián. Con ello, se comunicará el norte de la ciudad no solo con el Prado sino con barrios como Nervión y Los Remedios, además de con Montequinto y el Aljarafe. Incluye el paso por cuatro centros sanitarios: el Hospital de San Lázaro, el Macarena, el Victoria Eugenia de la Cruz Roja y el centro de especialidades de María Auxiliadora.

Dispondrá de doce estaciones: Pino Montano Norte, Pino Montano, Los Mares, Los Carteros, San Lázaro, Hospital Virgen Macarena, Macarena, Capuchinos, María Auxiliadora, Puerta Carmona, Jardines de Murillo y Prado de San Sebastián. Esta línea supondrá una reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera de 982 toneladas al año. Los seis subtramos que conforman el tramo norte son Pino Montano-Los Mares; Los Carteros-San Lázaro; Hospital Macarena; Macarena-Capuchinos; María Auxiliadora-Puerta Carmona y Jardines de Murillo-Prado de San Sebastián.

En cuanto al ramal técnico, éste une los talleres y las cocheras con la primera de las estaciones del resto del trazado. Atravesará el futuro cauce del arroyo Tamarguillo y el arroyo Ranilla y tiene un cruce en superficie con la carretera autonómica A-8005 proyectado mediante una glorieta. Entre las actuaciones previstas se encuentran el montaje de vía, la ejecución de la obra civil y la remodelación de la trama urbana afectada por las obras.

La Junta ha prometido licitar los primeros subtramos del tramo norte de la línea 3 en el primer semestre de este mismo año y, en paralelo, contar ya con la actualización del tramo sur de la citada línea y adjudicar la actualización de la línea 2, que conectará el Centro de Sevilla con el Distrito Este-Torreblanca. Sobre el tramo sur de la línea 3, el Pleno municipal se ha pronunciado a favor de estudiar su ampliación de forma que llegue hasta Dos Hermanas, e incluso que se estudie la manera de que llegue hasta San Jerónimo, donde se ubica la Agencia Espacial Española.

Esta ampliación ha sido valorada por el alcalde de la ciudad, Antonio Muñoz, que ha señalado que "no me parece mala idea" la propuesta. Actualmente, el tramo sur empieza en el Prado de San Sebastián y termina en la futura Ciudad de la Justicia-Hospital de Valme. Para el alcalde, "cabría una ampliación a posteriori" para "no frenar el tramo sur de la línea 3 del Metro". Igualmente, el regidor tiene la "tranquilidad" de que si se pueden acortar los plazos de construcción del tramo norte de la línea 3 "se hará" porque "me consta la voluntad" tanto de la Junta como del Gobierno de España.