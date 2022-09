Condenado a 18 años de cárcel por asesinar a su tía con discapacidad en Sevilla

"La he matado. Me la he cargado. La tengo aquí muerta, Me ha tocado tanto los huevos que la he asfixiado hasta matarla. La he estrangulado con mi camiseta", exponía el acusado en estas notas de voz en las que pedía a su hija que acudiese a la vivienda de la víctima porque necesitaba "ayuda" para solucionar la situación.

"No me voy a comer 15 años por esta mierda", aseveraba varias veces el acusado en otros de los audios, pidiendo a su hija que no contase "nada a nadie" y reclamándole que se trasladase hasta la citada vivienda y le prestase "ayuda" para "inventar cualquier cosa". Y es que según una de las notas de voz, estaba "acojonado" ante la situación, ante la cual su hija le aconsejaba en otras notas de voz también reproducidas en la vista oral que se entregase a la Policía, planteamiento rechazado por el inculpado en otras de las notas de voz.

En ese sentido, y tras el veredicto de culpabilidad del jurado popular, en todos los puntos por unanimidad, la sentencia de la Audiencia declara probado que el acusado y la víctima "mantenían un trato asiduo no exento de disputas" y el día 26 de mayo de 2021, horas antes de los hechos, "estuvieron juntos en diversas ocasiones y en varios establecimientos del barrio de Pino Montano", donde vivía la mujer, protagonizando "una fuerte discusión" en un bar.