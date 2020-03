Condenado a 21 meses de prisión y a 471 días de trabajos por amenazar y maltratar a su pareja

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a 21 meses de prisión y a la realización de trabajos para la comunidad durante 471 días a un hombre por 13 delitos de violencia hacia su ya expareja, con la que tuvo un hijo, y a la que llegó a amenazar con descuartizarla y, en otra ocasión, con enterrarla mientras la golpeaba con una pala cuando estaba embarazada de ocho meses.

El fiscal le pedía 17 años de prisión, en el cómputo de los delitos, pero tras llegar a un acuerdo será condenado a 21 meses de cárcel, que no cumplirá al serle suspendida la pena con la condición de que no se acerque a esta mujer durante los próximos siete años y que la indemnice con 6.000 euros de responsabilidad civil.

A la modificación de las penas se han adherido las partes y el juez ha dictado la sentencia 'in voice', tras mostrar su conformidad el acusado de estos 13 delitos, que incluían malos tratos continuados lesiones, vejaciones, coacciones y amenazas, tras retirarle la Fiscalía el de detención ilegal.

Según reza en su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la pareja mantuvo durante tres años una relación que comenzó en agosto de 2013, de la que nació un hijo en junio de 2016, una unión que "no fue pacífica" y que desembocó en repetidos conflictos, que crearon "un clima de miedo y dominación" creado por este hombre.

Como episodio, el fiscal destacaba en su escrito el ocurrido en diciembre de 2014, estando ella embarazada de tres meses, cuando al regresar a casa discutieron llegando este hombre a "cogerla por los pelos arrastrándola hasta el salón", donde, tras sentarla en el sofá, empezó a golpearla. Tras ello, ella consiguió zafarse, coger un cuchillo de la cocina y salir huyendo.

No obstante, la alcanzó por la calle, le puso el cuchillo en la cintura para obligarla a volver a casa y colocándoselo en el cuello la amenazó diciéndole: "No te mato y te descuartizo porque me va a costar mucho trabajo y seguro que me pillan".

El fiscal relataba en su escrito otra serie de lesiones en distintos días como bofetadas y puñetazos y precisa que en la Semana Santa de 2015, tras mancharse los zapatos de barro porque había llovido éste se enfadó, cogió una pala y, con la intención de atemorizarla cuando ya estaba de ocho meses de gestación, le dijo: "Con esa pala es con la que te voy a enterrar detrás de mi casa", cuestiones que no se han podido probar al no celebrarse el juicio.

Cabe destacar que este hombre ya estaba cumpliendo una orden de alejamiento hacia la víctima tras acordarlo un juzgado en febrero de 2017.