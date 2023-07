Condenados un empresario y un exedil por la muerte de una menor en una atracción ferial

El Juzgado de lo Penal número uno de Sevilla ha condenado a un empresario del sector de las atracciones feriales, a un instalador de electricidad contratado por el mismo, a un exconcejal del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca y a un empleado municipal de dicha entidad, por un delito de homicidio por imprudencia grave a cuenta de la muerte por electrocución de una menor de 12 años en una atracción instalada en la feria de 2014 de la pedanía de Maribáñez.

En una sentencia emitida el pasado 3 de julio y adelantada por Diario de Sevllla, el Juzgado de lo Penal número uno declara probado que unos días antes del 18 de septiembre de 2014 y del comienzo de la feria de Maribáñez, pedanía de Los Palacios y Villafranca, el acusado Juan Antonio C.S. "procedió personalmente al montaje e instalación de la atracción La Olla, incumpliendo la normas de diligencia y cuidado exigidas para la correcta colocación y conexión de la pica de tierra de la atracción, haciéndolo de manera descuidada y muy defectuosa".

El relato de hechos probados declara además que José C.B., instalador eléctrico "que había sido contratado por José Antonio para el mantenimiento y revisión de la atracción, no revisó con la diligencia y el cuidado exigidos la atracción La Olla una vez instalada en la feria de Maribáñez, no percatándose de que la pica e tierra no estaba correctamente colocada y conectada".