Contra los mensajes tóxicos, un confinamiento positivo

“El conocimiento es poder. La información es libertadora. La educación es la premisa del progreso, en toda sociedad, en toda familia. Si buscas información en internet sobre la pandemia, recuerda consultar solo fuentes oficiales, con el fin de evitar noticias falsas”. Este mensaje se puede leer bajo una foto de una joven consultando una tablet, que se puede ver en el perfil de Instagram https://www.instagram.com/raquel_adradosfotografia/ , tras el que se encuentra la sevillana nacida en Segovia Raquel Pérez Adrados. Todo, bajo el nombre de #laesperadesdelaluz.

Esta “segoviana de nacimiento y sevillana de adopción, que es complicado pillarla sin su cámara en mano”, como explica su blog, ha decidido que su arte tiene que poner un granito de arena para que la crisis no afecte a la moral de la gente, y ha creado una serie de fotos con las que quiere que los cenizos no solo se queden en casa, sino que no tengan hueco en las redes sociales los pensamientos que generan.

“Tenía que aportar mi granito de arena”

“Cuando empezó la cuarentena pensé que tenía que hacer algo para aportar mi granito de arena, y decidí que mis fotografías tenían que ser el vehículo para ello”, explica, enfatizando que “mis imágenes siempre van relacionadas con mensajes positivos, porque las redes están inundadas con mensajes tóxicos, y yo quería lo contrario, esa es la idea”.

Por eso, sus fotos en blanco y negro, demostrando que la vida puede tener color aunque las fotos no lo tengan, se acompañan con mensajes como “15 días más... Los sacrificios de hoy serán los beneficios de mañana. Ahora más que nunca esfuerzo y voluntad que terminará siendo el mayor logro de esta etapa. Ánimo a todos” o “El aplauso, única rutina diaria. Aplausos, ánimos, voces, sonrisas, bailes, música, juegos entre ventanas... todo esto al compás de un latido mundial para agradecer a los héroes de verdad. Gracias!”.

Raquel tiene claro que lo suyo es un granito de arena, pero cada día ese grano llega a mucha gente. Ella misma ha sufrido que su arte se haya tenido que ralentizar por culpa del coronavirus, ya que una parte de sus fotos están expuestas en el Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta en homenaje a 17 mujeres de la localidad sevillana destacadas por su trayectoria profesional y/o vital, en el marco de la cuarta edición de la exposición ‘Con rostro de mujer‘, que cada año organiza el Consistorio para conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Vida desde sus manos de fotógrafa

La exposición, obviamente, cierra sus puertas en estos días de confinamiento, pero Raquel quiere que sus manos de fotógrafa aporten algo a la vida diaria confinada de muchas personas. Para eso, el buen uso de las redes sociales es el mejor vehículo.

Por cierto, en su web oficial, hay un mensaje que resume su sensación ante los días que estamos viviendo, casi algo premonitorio: “A estas alturas habrás descubierto su sensibilidad a la hora de captar el espíritu de sus retratados, su particular enfoque de la realidad más cotidiana y su habilidad para realzar la belleza de lo mundano. En esta web puedes ver sólo una muestra de lo que pasa cuando Raquel y su cámara entran en acción. Mientras, ellas siguen a la búsqueda de nuevos retos”. Premonitorio, sí.