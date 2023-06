CSIF se planta ante el cierre parcial del Hospital Militar

“Un recorte sin precedentes”, según CSIF



En un manifiesto conjunto dirigido al director gerente del Hospital Virgen del Rocío, al que se ha dado lectura durante la concentración, CSIF y el resto de organizaciones sindicales califican el mencionado plan de vacaciones como “un recorte sustancial y sin precedentes en la asistencia sanitaria, no pudiendo garantizarse una atención de calidad”, situación que supone “poner en riesgo la seguridad del paciente”.



“Queda manifiestamente claro que el cierre del Hospital Doctor Muñoz Cariñanos obedece a intereses exclusivamente económicos, tal como queda reflejado en los mensajes enviados a los responsables de las diferentes unidades asistenciales”, rezaba el manifiesto.



Los firmantes destacan que “las 13.000 jornadas recortadas en este plan de vacaciones van a suponer un riesgo de asistencia sanitaria para este verano, con especial incidencia en las listas de espera y en las Urgencias. Un posible repunte asistencial, con el añadido de los recortes que también se sufren en Atención Primaria, tendría como consecuencia una situación de descalabro en la asistencia sanitaria a la población”, indican.



El manifiesto concluye exigiendo a la Dirección Gerencia del Hospital Virgen del Rocío (de la que depende el Muñoz Cariñanos) y a la Consejería de Salud que “se dé marcha atrás a estas medidas y se mantenga al Hospital Doctor Muñoz Cariñanos a pleno rendimiento también en periodo estival, “por ser un centro necesario para ofrecer una atención de calidad a la población de referencia del Área Hospitalaria Virgen del Rocío”.



La consejería tranquiliza: no habrá colapso



Fuentes de la consejería de Salud consultadas por El Correo de Andalucía, y que no han entrado a valorar estas protestas, han sido tajantes ante el ruido mediático que se ha generado en torno a este asunto, afirmando que el Muñoz Cariñanos “no se cierra, se ajusta” y que la programación hospitalaria durante estos meses de verano “se centra en la adecuación de las camas disponibles a la ocupación hospitalaria y la programación quirúrgica prevista en cada centro”, pues dicha previsión se basa en “antecedentes históricos de demanda asistencial en el periodo estival más reciente y siempre conllevan la activación de cuantos recursos adicionales fueran necesarios, en caso de que se supere la demanda esperada”.



Igualmente, desde el departamento que dirige Catalina García, puntualizan que el antiguo Hospital Militar forma parte del Hospital Virgen del Rocío y, por tanto, “la organización y gestión del mismo debe valorarse en conjunto puesto que la adecuación de recurso se realiza en función de los datos de presión hospitalaria de todo el complejo y no de los centros hospitalarios de forma independiente”.



Así, según datos del SAS, el total de camas que se mantendrán activas en el Virgen del Rocío es del 87% mientras que el porcentaje de ocupación el verano pasado fue del 75%, por tanto, “se cuenta con un margen del 12% de camas de hospitalización y siempre teniendo en cuenta que, en caso de aumentar la demanda asistencial respecto a lo esperado, el 100% de los recursos está disponible para su activación de forma inmediata”, inciden desde la Junta de Andalucía. Por último, afirman que el Muñoz Cariñanos mantendrá abiertas un centenar de camas este verano.