Cuando jugar en el parque es un riesgo para los pequeños

Imaginan que tienen un parque infantil cerca de casa pero que apenas pisan por miedo a que su visita en familia acabe en tragedia. Es lo que les ocurre a estos vecinos de Triana después de que hace un mes el Ayuntamiento reformara el recinto tras año y medio de quejas en el distrito y en las redes sociales. «Ahora es un auténtico peligro. Lo han dejado sin completar todo el vallado, han eliminado el camino intermedio y la mitad del suelo ya no es amortiguable, sino de acerado», exponen los padres de la barriada Los Ángeles, entre el Barrio León y El Carmen.

«Tengo tres niños menores de cinco años. A mi hija pequeña, se la llevó por delante una bicicleta. Claro, como no se ha completado el vallado pues por allí pasan bicis, patinetes... Hay que estar muy pendiente de los niños, o si no, la tarde acaba en tragedia». No es una exageración ni mucho menos «ningún capricho». Lo cierto es que el parque situado en la calle San Rafael ha cambiado «a peor»

¿Cómo? La historia de esta reclamación vecinal se remota a la primavera de 2018. Entonces los usuarios de esta zona de ocio infantil, cansados del deterioro y de las reparaciones por su cuenta de los juegos y demás elementos, comunicaron el problema al Ayuntamiento de Sevilla. «Los juegos se soltaban. El suelo se levantaba y era una lija. Estaba siempre lleno de mierda. Eso era ya un riesgo para la salud de los niños». La primera respuesta que recibieron les puso en la hoja de ruta de sus quejas. «Pese a ser público, nos decían que estaba fuera del servicio de mantenimiento [de Parques y Jardines]».

Lejos de desistir, prosiguieron con sus reclamaciones a través de fotos y mensajes de denuncia vía twitter. Este activismo vecinal 2.0 derivó además en solicitar el apoyo de otros grupos políticos. «Enviamos a tweets a todos, pero solo se personó el PP».

Mientras crecía el clima de protesta, los elementos del parque seguían deteriorándose. «Los tornillos se soltaban y las vallas astillaban». Cuentan entonces los vecinos que el pasado mes de noviembre el Ayuntamiento decidió finalmente acometer la solicitada reforma.