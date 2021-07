Cuatro años de cárcel a una monitora por abusos sexuales a un menor discapacitado

En concreto, señalaba una "omisión argumental en la sentencia que podría afectar" a su derecho a la presunción de inocencia, al no incluir al resolución unas "presuntas discrepancias entre la declaración del menor y las de la madre" con relación a los hechos acontecidos en una visita a Isla Mágica.

Empero, el TSJA avisa de que "no puede olvidarse que la condena se produce por delito continuado de abusos sexuales, es decir con numerosos episodios de contenido sexual distintos al omitido argumentalmente por la sala a quo", con lo que "dicha omisión u omisiones no conllevarían una nulidad automática" de la condena, "al no versar ningún planteamiento sobre alguna cuestión directamente jurídica".

"En orden pues a dicha omisión argumental en cuanto a las presuntas discrepancias entre la declaración del menor y las de la madre, que manifestó que durante la visita del menor a Isla mágica con la acusada no pudo haber ningún tipo de tocamientos o acercamiento sexual por cuanto en dicha visita iban acompañados por el esposo de la acusada", el TSJA avisa de que "la declaración de la madre del menor sobre dicha visita no es de apreciación directa de hechos por la misma, por cuanto ella no se encontraba presente en dicha visita, sino al parecer solamente la pareja o marido de la acusada, que no declaró en el juicio oral".

Además, expone que "la madre no declara de forma tajante ni de ninguna otra forma la imposibilidad de que se produjeran los hechos declarados por el menor en Isla Mágica", sino que "sólo alega el hecho de que iba el marido de la acusada".