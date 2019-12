De Belén a Jerusalén... pasando por Sevilla

Pero no podemos olvidar el nombre de otro escultor que también dejó su firma en la naturalista y bellísima Adoración de los Reyes que despide a las cofradías por la Puerta de Palos creando un extraño contrapunto narrativo . Dios naciente recibe a crucificados, nazarenos y cautivos que abandonan la catedral bajo otro relieve que retrata al Señor adorado por reyes y magos mientras es apresado, condenado, izado a la cruz y sepultado en los inmensos canastos que pasan bajo su dintel. La adoración de los Reyes Magos, una obra de terracota restaurada hace algunos años, es obra de otro escultor francés llamado Miguel Perrin. El altorelieve es posterior al realizado por Mercadante para la Puerta de San Miguel y se adentra ya en los postulados renacentistas que corresponden a la fecha de su realización, 1520.

No nos marcharemos aún de la Catedral sin mencionar otro nacimiento que sobresale en la farragosa y fabulosa tramoya del retablo mayor catedralicio, felizmente recuperado en todo su esplendor gracias al celo del cabildo. Este particular belén se sitúa en la calle central del inmenso altar, justo encima de la imagen de Santa María de la Sede que da la titularidad a la propia Catedral. La escena se resuelve si salir del esquema más estereotipado del misterio del Nacimiento: San José y la Virgen María flanquean el pesebre del Niño Jesus. La mula y el buey -asomados al portal- completan una escena en la que no falta un ángel menudo que se realza con la riqueza de los estofados y el oro bruñido del fondo y la arquitectura.