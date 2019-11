De líder vecinal en Sevilla a coordinador de Vox

Cuenta que nunca ha pertenecido a ningún partido y que la asociación de vecinos que ha presidido en los últimos seis años, la de los Humeros en la zona de Torneo de Sevilla, no ha estado politizada, más allá de «reivindicar mejoras para el barrio» al gobierno de turno de la Plaza Nueva, «fuera del PSOE o del PP». Hace un año aproximadamente, Jesús Ruiz (Sevilla, 1976) decidió dar un paso adelante y meterse en política para tratar de cambiar desde dentro lo que no había podido hacer desde las trincheras del movimiento vecinal. «¿Qué por qué me meto en esto? Porque estaba muy harto de todo lo que había en política», reconoce abiertamente este sevillano, que como líder vecinal, entre otras, ha reclamado hasta la saciedad un parque infantil en el solar de los Humeros, un segundo uso para el edificio del antiguo Liceo Francés –con recogida de firmas y todo-, y la urgente reparación del firme de Torneo ante las continuas caídas de vecinos y transeúntes.