Denegada una indemnización por una caída en la calle Canalejas

El Ayuntamiento de Sevilla ha desestimado una reclamación patrimonial promovida por una mujer en demanda de una indemnización de 4.316 euros por una fractura de húmero derivada de una caída al tropezar con "unos adoquines levantados" en la calle Canalejas, dado el hecho "determinante" de que el "obstáculo" estaba "en la calzada y no en la acera", pues aunque la calzada puede "ser utilizada por los peatones excepcionalmente, ello les obliga a elevar el nivel de atención, de modo que el deambular por esa zona, destinada en principio al tráfico, ha de realizarse con precaución y adoptando un cuidado especial".

Según refleja una resolución de la Gerencia de Urbanismo emitida el 7 de noviembre de 2019 y recogida por Europa Press, todo gira en torno a una reclamación patrimonial promovida por una mujer "por un supuesto accidente sufrido el 24 de octubre de 2018, cuando se dirigía hacia su trabajo caminando por la calle Canalejas y, al cruzar hacia el Hotel Colón, tropezó con unos adoquines levantados alrededor de dos arquetas, cayendo al suelo, lo que le causó una fractura de húmero derecho".

Para ello, esta mujer aportaba un reportaje fotográfico del lugar del accidente, una fotocopia del certificado de asistencia del Servicio Provincial 061 el día del suceso y una copia del informe de asistencia del citado servicio", reclamando una indemnización de 4.316 euros.

No obstante, frente a dicha reclamación, la Gerencia de Urbanismo expone en su resolución que "de las manifestaciones efectuadas por la interesada y, fundamentalmente, de las fotografías aportadas, se concluye que la caída de la reclamante se produjo en la calzada, no en el acerado, por lo que debió extremar su precaución al acceder a un lugar no destinado en principio al tránsito peatonal, tal y como prescribe la normativa de tráfico".