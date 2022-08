Denuncian el estado de conservación de los alrededores de Santa Justa

El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, ha calificado este domingo de "vergonzante" el "lamentable estado de conservación" que presentan los alrededores de la estación de Santa Justa, convertidos a día de hoy en "un auténtico estercolero" en el que "se acumulan residuos de todo tipo, vegetación invasiva y otra serie de carencias urbanísticas a las que urge encontrar una solución".

Así ha lamentado que, tres décadas después de la inauguración de este edificio, el espacio presenta una imagen externa que "está muy alejada de lo que merece la que es una de las principales puertas de entrada de los turistas a Sevilla y de los cientos de trabajadores que llegan a diario a nuestra ciudad desde algunas de las localidades más cercanas", ha señalado.

Pimentel ha añadido que "no podemos normalizar que la primera imagen de Sevilla que se ofrezca a quienes llegan a Santa Justa sea la de un espacio con graves problemas de limpieza y de poda", que "no deja de ser un reflejo claro del estado generalizado en el que se encuentra nuestra ciudad", en la que "es muy complicado encontrar un espacio público o un barrio que no esté invadido por la mugre y la suciedad", ha reprochado.

De este modo ha aludido a "la pésima conservación del mobiliario urbano, la falta de iluminación en algunas calles y el mal estado de los acerados y del pavimento en general que presenta este entorno", indicando que en la zona más cercana a la avenida de Kansas City "hace demasiado tiempo que no se llevan a cabo inversiones de importancia por parte del Ayuntamiento".

El líder del partido liberal en el Consistorio hispalense ha explicado que "salta a la vista el mal estado en el que se encuentra el acerado", que "presenta varios socavones de importancia que ponen en riesgo la integridad de los peatones y de las personas que acuden a la zona a practicar deporte".

Además, ha apuntado a "la ausencia de alumbrado público", que provoca que la situación "sea todavía más complicada con la caída de la noche", generando además "una clara sensación de inseguridad" con "pequeños hurtos y algún que otro incidente violento con los gorrillas", ha añadido, apuntando a que la falta de iluminación lo convierte "en un lugar idóneo para la celebración habitual de botellones".

Pimentel ha criticado así que "pasan los días y, a veces, las semanas sin que nadie recoja todos estos residuos", a lo que ha sumado también "la aparición de vegetación invasiva y malas hierbas" que deterioran el acerado.

Con todo ello, considera "más que evidente que el entorno de la estación de Santa Justa no presenta el estado de conservación que debería tener" y que "urge que, más allá de grandes proyectos de reurbanización de toda la zona, el equipo de gobierno del PSOE se centre primero en cumplir con lo básico", que "no es más que mantener el espacio limpio, en condiciones de seguridad para los vecinos y muy alejado del estercolero que es en la actualidad", ha concluido.