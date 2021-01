Desmienten el secuestro de una niña en Torreblanca

“Esta mañana han intentado secuestrar a una niña en Torreblanca cuando iba de camino al colegio Santa María de los Reyes. Lo informo por aquí porque, aunque afortunadamente no ha podido llevársela, al autor de los hechos no han podido detenerlo aún. Se trata de un hombre alto y calvo. El vehículo es una Ford Transit gris. En Sevilla Este también lo ha intentado el mismo individuo anteriormente. La Policía anda en su búsqueda. Estad atentos y si alguien ve por el barrio una furgoneta con estas características y que el individuo coincida con la descripción, por favor que anote la matrícula e informe a la Policía. Difundid este mensaje para que todo el barrio se entere de lo ocurrido y los padres estemos en alerta. No vaya a ser que vuelva a intentarlo” dice la captura de pantalla que se está moviendo por la red de mensajería móvil.

La Policía ha desmentido que haya habido un intento de secuestro tanto en Torreblanca como en Sevilla Este y se pide que dejen de difundir este tipo de mensajes que no procedan de fuentes oficiales y contrastadas.