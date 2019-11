Destrozan una veintena de retrovisores en una misma noche en Los Remedios

Tanto los afectados como la entidad vecinal señalan que estos hechos están directamente relacionados con la movida nocturna y su «inmunidad» por parte de las administraciones responsables. «Se ponen a beber sin control y terminan haciendo este tipo de gamberradas, que alteran de nuevo a los vecinos. Ya no es solo que no podamos descansar con los ruidos, sino que no sabemos qué le va a pasar a nuestro coche que tenemos aparcado al lado de casa», asegura Cañizares, quien, en nombre de la asociación de vecinos, vuelve a insistir en pedir «más vigilancia» y «mayor control» de la botellona, más allá de «actuaciones puntuales» que viene realizando el Ayuntamiento de Sevilla. La última, aclaran, fue «hace dos fines de semanas» y tuvo «pocos» resultados. «Llegó la Policía Local y los púberes, pues son muy pequeños, los que hacen aquí botellona, salieron corriendo en dirección a Juan Sebastián Elcano y se dispersaron por todo el barrio. En su huida cayeron las vallas que cierran el recinto ferial».