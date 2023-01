Detenidos dos mafiosos georgianos en Sevilla tras marcar 100 viviendas en Triana para robos

Casi la totalidad de joyas y efectos sustraídos, que no habían sido aun empeñados, fueron recuperados por la policía, muchos de ellos en el momento de la detención.

Algunos de los robos habían tenido lugar por la noche mientras que los moradores, que solían ser personas de edad avanzada, estaban durmiendo en el interior.

La investigación también reveló que el detenido había marcado durante el inicio de las fiestas, algo más de cien viviendas en la zona de Triana. Domicilios, a los que volvería para comprobar si dichas marcas habían sido rotas o continuaban intactas, para cometer nuevos robos con fuerza, que han sido evitados por la rápida actuación policial.

Si has sido víctima de un delito, no manipules nada y avisa inmediatamente a la Policía Nacional a través del 091. En la denuncia facilita la máxima información sobre lo ocurrido, características de los autores, si los has visto o acento del habla, que pueda indicar su nacionalidad o procedencia, información sobre efectos sustraídos y modus operandi de los delincuentes.