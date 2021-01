Diez personas atendidas tras un incendio en un bloque de Los Remedios

Efectivos de Bomberos y Policía Local, así como profesionales de la Unidad Municipal de Emergencias Sociales y Exclusión Social (Umies) y de Emergencias Públicas Sanitarias (EPES) 061, han intervenido en un incendio eléctrico ocurrido a las 08,20 horas de este viernes, en la calle Montecarmelo del barrio de Los Remedios, en el que diez personas han tenido que ser atendidas por inhalación de humos.

Los servicios de Emergencias de la ciudad eran alertados por un incendio que se estaba produciendo en la citada vía; del inmueble en cuestión salía gran cantidad del humo e inmediatamente se dirigieron al lugar efectivos de Policía Local y Bomberos, según informa el Ayuntamiento en un comunicado.

Un total de diez personas tuvieron que ser atendidas in situ por inhalación de humos, algunas en el interior de las viviendas, entre ellas, dos mujeres mayores y tres niñas menores de edad. Sin embargo, su situación no revestía gravedad y no necesitaron ser trasladadas a centros hospitalarios.

El incendio ha tenido un origen eléctrico producido en el cuadro de contadores del inmueble. Tras la extinción del foco, las viviendas del inmueble en las que el humo entró tuvieron que ser desalojadas para su ventilación, si bien regresaron al interior una vez finalizada la intervención.En estos momentos, se investigan las causas que pudieron generar el siniestro.