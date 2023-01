Educar para «hacer frente» a los medios de comunicación

La Educación en Comunicación -Educomunicación se dice en España- debe impartirse desde el enfoque metodológico estructural que va más allá de la Escuela de Frankfurt o del marxismo. El Enfoque Estructural (EE) no cuestiona ni rechaza ni pretende destruir el mercado, lo que persigue es describir una situación en la Comunicación para que el receptor de esa metodología piense sobre ella y la someta a crítica. El EE se deriva del pensamiento crítico al que nos invita la UNESCO pero considera que no es exclusivo de Marx ni de Horkheimer, Adorno, etc. Es más, cree que lo que han llevado a cabo la mayoría de esos autores es un Enfoque Estructural Simple (EES) que debe completarse con el Enfoque Estructural Complejo (EEC) el cual obliga a la metodología cognitiva transversal, transdisciplinaria. Este enfoque es el proceso más avanzado del pensamiento humano en la actualidad; yo lo he desarrollado en mi libro de 2020 Evolución, Historia y Comunicación en un mundo digital , si bien ya lo venía estudiando desde los años 80 del pasado siglo.

Fuente: https://ruedadelafortuna.com.mx/2021/05/06/accionistas-de-televisa-2021/

El control de Televisa, ante el preámbulo de la reorganización de la empresa, se mantiene en la familia Azcárraga, de origen vasco. El exmatrimonio de Bill y Belinda Gates mantienen un importante paquete de acciones de la empresa. Además, siguen, sin grandes modificaciones, los paquetes de títulos entre los aliados financieros: los administradores de fondos Harris y Dodge & Cox y las grandes gestoras de inversiones: BlackRock y FPR Partners.

En Estados Unidos, hablar de The New York Times es hacerlo de su principal propietario privado, el magnate mexicano Carlos Slim (alrededor de 10% de las acciones) y si nombramos a The Washington Post no podemos olvidar a Jeff Bezos y Amazon, su propietario. Ambos accionistas han sido tradicionalmente ajenos al negocio de la Comunicación y el Periodismo, poseen un imperio empresarial diverso que puede chocar con los intereses periodísticos de las dos cabeceras. Además, los dos empresarios representan la nueva estructura de poder que se ha articulado en el mundo: los grandes empresarios veteranos junto a los jóvenes “empresarios de camiseta”, con raíces en el sector tecnológico.

En Italia, decir Corriere della Sera, es decir Urbano Cairo -accionista principal- que diversifica su capital hacia el deporte, por ejemplo (Torino FC). Y no hay que olvidar la presencia de accionistas menores como Mediobanca, Unipol, Pirelli, International Media Holding (USA). Por su parte, Mediaset Italia, como Mediaset España, forman parte de Fininvest, el emporio de empresas de la familia Berlusconi, aliado -no siempre con buenas relaciones- con el grupo francés Vivendi, propietario de Canal+ Francia, accionista de Prisa en España y dueño de empresas comercializadoras de agua, telecomunicaciones y otros sectores. La programación evasiva y de entretenimiento de Mediaset es una de las más vistas en España a través de Tele 5, tampoco se trata precisamente de unos mensajes estimuladores de la capacidad crítica y el conocimiento. En estos últimos meses, esta programación de ocio y evasión está siendo seriamente cuestionada por un sector amplio de público y Antena 3 TV está superando a la cadena de Berlusconi en no pocos espacios.

Son mínimos casos de una situación empírica que hay que explicar a los públicos desde que se están formando en la escuela, creemos que, de esa manera, si fortalecemos el conocimiento, fortalecemos la democracia, mediante la metodología del Enfoque Estructural ya que estas firmas contraen alianzas entre ellas que, como se ha demostrado ya en varios casos, pueden coartar y coartan la libertad del periodista para llevar a cabo un auténtico periodismo que analice la parte invisible del iceberg que subyace al Poder.