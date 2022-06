El acusado de asesinar a su suegra, alega que la mujer estaba «mala» y que la halló muerta

Reconociendo ese "malestar", Rafael N.A. ha admitido que consultó si "era posible dar al niño en adopción", aunque ha alegado que no dio "ningún paso" en la práctica para ello. En paralelo, ha admitido que aunque todos ellos vivían en un piso de apenas 40 metros cuadrados, no planteó una mudanza hacía una vivienda de mayores dimensiones con la que cuenta en Sevilla Este por un lado por el destino de este otro piso en caso de "divorcio" y, además, porque quería venderlo".

En cualquier caso, ha asegurado que a día de hoy sigue conviviendo con su pareja, reclamando su defensa su absolución bajo la premisa de que la acusación en su contra deriva de "una autopsia errónea" que "no ha cumplido las formalidades", toda vez que la Fiscalía reiteraba de su lado que los facultativos encargados del caso ya vieron "algo raro" desde el principio.

Su abogado defensor, Luis Romero, ha insistido en que Rafael N.A. "no es el típico acusado" porque declaró primero como testigo hasta ser finalmente investigado, pero no ha estado detenido como tal ni ha estado en prisión provisional por el asunto. Es más, ha recordado que su pareja e hija de la víctima sigue conviviendo con él y no ha formulado acusación particular en su contra. La citada mujer está citada como testigo en el juicio, después de acogerse a su derecho a no declarar durante la instrucción del caso, según la Fiscalía, que ve un "asesinato" con "alevosía" cuando la víctima "no podía defenderse".

"Es inocente", ha enfatizado de su lado el abogado defensor, quien por cierto ha protagonizado un encendido debate con el presidente del tribunal, después de que el mismo le conminase a ajustar su prolongada intervención para evitar "reiteraciones absurdas", protestando el letrado por "interrupciones" del juez en su exposición, ante lo cual el magistrado le reprochaba que intentase desencadenar un "incidente" dialéctico entre ambos y le recordaba que el presidente del tribunal es "quien dirige el debate" plenario.