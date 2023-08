El alcalde de Sevilla alertó que las «chapuzas urbanísticas» de Muñoz traerían problemas a la ciudad

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha recordado hoy que ya alertó en marzo de 2022 que el proyecto urbanístico de Villanueva del Pítamo, donde hay proyectadas casi 10.000 viviendas, carecía de evaluación ambiental estratégica, como exige la normativa. “Era un hecho que dimos a conocer y que el alcalde en aquel momento, Antonio Muñoz, no fue capaz de solucionar, además de negarlo”.

En este sentido, Sanz ha recordado que “Muñoz vendió el desbloqueo de Villanueva del Pítamo como una gestión estrella, pero no fue más que una huida hacia adelante en un proyecto que no supo gestionar”; y ha añadido que “Muñoz sabía que los avances normativos en materia ambiental reiteraban que un Plan Parcial como el del Pítamo que no fueran sometidos a Evaluación Ambiental Estratégica tenían que volver a tramitarse, empezando por ese estudio ambiental y debiéndose anular toda la tramitación hasta la fecha”.

Según Sanz, “el anterior alcalde ha echado por tierra un proyecto fundamental para Sevilla como es esta nueva urbanización de Villanueva del Pítamo, saltándose un informe medioambiental necesario y que la propia Junta de Andalucía le había advertido que faltaba”; y ha señalado que “ha mostrado un total desprecio por los trámites medioambientales y una total ineficacia a la hora de gestionar”.

Todo esto se debe, según ha indicado Sanz, “a la carrera electoralista en la que entró Muñoz en su año de alcalde, que prefirió dedicarse a vender humo y noticias falsas en lugar de gestionar la ciudad, como la limpieza, el urbanismo, la seguridad o la movilidad”; y ha añadido que “ahora nos está pasando factura esa frivolidad con la que iba saltando de foto en foto para ser conocido y caer bien a los sevillanos, cuando el futuro de Sevilla estaba en juego”.

De igual modo, José Luis Sanz ha resaltado que “ya avisamos de que las chapuzas urbanísticas de Muñoz traerían problemas a la ciudad. El que ha sido delegado de Urbanismo 7 años y alcalde el último año ha dado un frenazo al crecimiento de Sevilla por su mala gestión y su desprecio al Medio Ambiente”; y ha añadido que “esperemos no encontrarnos más chapuzas en el ámbito urbanístico que lastren nuestro crecimiento y paralicen proyectos que deberían estar ya terminados”.

Pero lo más grave de todo, según ha explicado el alcalde, “es que esta nefasta gestión va a conllevar el bloqueo de cerca de 2700 viviendas protegidas que estaban contempladas en Villanueva del Pítamo, algo alarmante debido a la falta de viviendas que tenemos en Sevilla, y especialmente de VPO”.

Por último, José Luis Sanz ha anunciado que “después de este desastre anunciado, el Ayuntamiento se reunirá con la Junta de Compensación para conocer sus intenciones, pero lo más razonable es retrotraerse y ponernos a trabajar en el trámite ambiental para perder el menor tiempo posible”.