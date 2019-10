El Ayuntamiento aborda con Lagoh refuerzos de movilidad

El Ayuntamiento de Sevilla ha indicado, durante la Comisión Permanente de Control y Fiscalización, que está abordando con el centro comercial Lagoh refuerzos en la movilidad para facilitar el acceso de los ciudadanos a las instalaciones, teniendo en cuenta la gran afluencia con la que ha contado en sus primeras semanas de apertura, a la par que ha anunciado una "intervención profunda" de reurbanización en la calle Adriano, aprovechando las obras que realizará Emasesa en esta vía.

En cuanto a Lagoh, el concejal del PP Ignacio Flores ha pedido información al gobierno local sobre la Línea 35, un servicio exprés que conecta el Prado de San Sebastián con Palmas Altas, y ha lamentado que ésta "no estaba demasiado planificada y se ha montado aprisa y corriendo". Además, se ha preguntado si han existido disminuciones en otras líneas "teniendo en cuenta que no se han contratado conductores nuevos".

El responsable de Movilidad, Juan Carlos Cabrera, ha reconocido que no se han producido nuevas contrataciones, pero afirma que "no ha provocado modificaciones de otras líneas". "Tussam viene trabajando con incremento de servicios, con esfuerzo de plantilla y económico, incluso estamos planteando que Lagoh haga parte de ese esfuerzo económico para el refuerzo porque no va a ser a costa de disminuir los servicios de los sevillanos", recalca.

La Línea 35 realiza 28 expediciones por sentido de lunes a jueves; 36 los viernes, sábados y vísperas de festivos y 25 los festivos. Los viernes y sábados se esta reforzando la línea para atender los incrementos de demanda en este inicio de andadura del centro comercial.

Por otra parte, el concejal de Adelante Daniel González Rojas ha cuestionado al concejal de Hábitat, Antonio Muñoz, sobre la intervención en la calle Adriano, pidiéndole que se haga con "criterios más sostenibles", se cree un "verdadero paseo" y se tenga en cuenta la opinión de los vecinos, teniendo en cuenta que el proyecto inicial de Emasesa "sigue dejando el protagonismo al coche, pese a lo que marca el PGOU es el avance en una dirección diferente".

Muñoz indica que Emasesa está reformulando el proyecto y considera que la vía "merece una reurbanización donde no solamente se intervenga en el subsuelo, sino una intervención relevante en acerado, arbolado, aparcamiento y bicicleteros, como en Greco o Amor de Dios". "Hay voluntad del gobierno de hacer una intervención profunda en la calle, que requieren de una mayor inversión", agrega.