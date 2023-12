El Ayuntamiento asegura que «no puede limitar licencias» de pisos turísticos

El Ayuntamiento ha sostenido este miércoles que "no podrá restringir ni limitar licencias" para viviendas turísticas hasta que esté en vigor el Decreto de la Junta de Andalucía. El delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, Juan De la Rosa, ha explicado que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contraria al recurso presentado por la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVA) por la modificación del PGOU para regular este tipo de alojamientos turísticos --adelantada por ABC-- "es un paso más, pero aún queda mucho por hacer y desde el Ayuntamiento estamos preparados para desde el momento en el que se apruebe el decreto de la Junta de Andalucía, empezar a limitar las licencias".

En una nota de prensa, De la Rosa ha asegurado que "el Ayuntamiento aún no tiene competencias en la regulación y control de las viviendas con fines y alojamientos turísticos". Además, el edil ha añadido que "esta sentencia no posibilita que podamos controlar las viviendas con fines turísticos". En esta línea, el Ayuntamiento ha explicado que "no califica ni habilita para su actividad para que una vivienda funcione como vivienda con un fin turístico".

"La Gerencia de Urbanismo lo que da es licencia de ocupación y de obras, bien de nueva planta, de reforma o de rehabilitación en aplicación de la normas urbanísticas. Es la Junta de Andalucía quien tiene la competencia en materia turística". Sobre esto, el Consistorio ha remarcado que la Junta "está trabajando en un nuevo Decreto para regular el uso de las viviendas con fines turísticos por el que se van a ceder competencias a los Ayuntamientos, de las que hasta ahora carecen".

"A tenor de todas estas circunstancias y a la vista de la situación, desde la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente estamos preparados para en el momento que entre el decreto en vigor implementar e intensificar el control de las Viviendas con Fines Turísticos", ha apuntado De la Rosa. Además, ha indicado el delegado que "la modificación del PGOU que ahora ratifican los tribunales no se puede aplicar al sector Catedral, el más grande del Centro Histórico y más tensionado por el turismo".